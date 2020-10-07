抖音吸金 9月份行動App收入奪冠

周三 (7 日) 根據 Sensor Tower 數據顯示，2020 年 9 月抖音及國際版 TikTok 在全球 App Store 和 Google Play 吸金超過 1.3 億美元，是去年 9 月的 7.9 倍，再次蟬聯全球行動 App(非遊戲類)收入排行冠軍。

資料來源: Sensor Tower

抖音及 TikTok 收入約 89% 來自中國版本抖音，另一方面美國市場貢獻則排名第二，貢獻約 6% 的收入，土耳其市場則排名第三佔了 1%。

YouTube 則以近 8550 萬美元的收入，名列排行榜第二名，較去年同期成長 56%。美國地區貢獻收入約 55%，其次為日本用戶佔 11%。

而收入排行榜前五名中另外三款 App 為 Tinder，Disney + 和騰訊影音。

此外，根據一份調查報告顯示，TikTok 已經超越 Instagram 成為美國青少年第二受歡迎的社交媒體應用程式。該報告顯示，有 34% 的青少年將 Snapchat 列為他們最喜歡的社交應用程式，有 29% 的用戶選擇 TikTok 和 25% 的用戶選擇 Instagram。

目前 TikTok 在美國進行訴訟，全力反擊川普政府對它提出的禁令。美國法官周二 (6 日) 表示將於 11 月 4 日進行聽證，決定是否同意美國政府禁止 TikTok 在美國上架一事。

根據《路透社》報導，美國華盛頓地區法官 Carl Nichols 在上月 27 日發布初步禁制令，暫時阻止美國商務部禁止蘋果和 Google 的應用程式商店移除 TikTok。

Carl Nichols 現在必須決定是否要否決美國商務部將於 11 月 12 日生效的強制性規定。Carl Nichols 安排的聽證正好是美國總統大選後一天。

此外，美國司法部也擋下美國商務部針對 WeChat 提出禁令，該命令將禁止美國境內的企業與 WeChat 進行交易，一旦禁令生效將大幅減少美國民眾使用 WeChat，或是根本無法使用。