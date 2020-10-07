蘋果高階智慧錶熱賣 傳向鴻海急追單

蘋果上個月推出的新款 Apple Watch Series 6，搭載全新的血氧濃度偵測功能，上市後在全球掀起搶購熱潮，包含美國、日本及台灣等地，交貨時間從 2 周到 1 個月不等，供不應求，據悉，高階款的產品銷售更超乎預期，蘋果近期已急向鴻海 (2317-TW) 要貨，受限零組件供貨吃緊，交期持續拉長。

鴻海今年新增 Apple Watch 組裝業務，供貨占比高達 4 成，仁寶 (2324-TW)、立訊則各拿 3 成訂單，鴻海比重在組裝廠居冠，其中高階 Apple Watch Series 6 比重，鴻海更拿逾半訂單。鴻海則不評論單一客戶與產品事宜。

蘋果推 Apple Watch 初期，一度被市場認為只是 iPhone 附屬品，不過隨著五年時間過去，該系列產品全球累計出貨量已近 1 億支，成蘋果重要產品線之一，且最新 Apple Watch Series 6 導入更多健康量測相關的功能，今年新冠肺炎疫情持續干擾，更催出消費者的購買熱潮。

在蘋果手錶熱銷帶動下，台廠營運有看頭，包含鴻海在內，代工廠以及相關零組件供應商如日月光投控、感測元件光磊等，也可同步受惠。

雖然今年新款 iPhone 延後上市，但鴻海在 Apple Watch 出貨加持下，9 月營收達 4663.63 億元，寫今年新高，第四季加上 iPhone 上市出貨，單季與單月營收都將顯著上揚。

目前 Apple Watch 在全球可穿戴設備中市占高達 55%，根據 Cybert 的統計，在美國市場約 35% 的 iPhone 用戶擁有 Apple Watch，且該數字仍在成長，顯示 Apple Watch 後勢仍可期待。

此外，鴻海近期除了被蘋果追單，也被索尼追單，索尼新款 PS5 上市後，預購就掀起熱潮，近期索尼也積極向供應鏈急追訂單，鴻海作為最大代工廠，也將直接受惠。