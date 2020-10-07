【統一投信】9月零股交易 尖牙股ETF增幅558% 盤中零股交易將上線 小資買股更有利

尖牙股長線趨勢看俏，受到小資奈米族認同！尖牙股在 8 月創新高後，9 月大幅回檔，反而創造了進場的好機會。統計 9 月份海外股票型 ETF 盤後零股交易量，國內唯一追蹤尖牙股指數的統一 FANG+ETF（00757）當月合計零股成交逾 3 萬股，排名前十強，較 8 月成長 558%，增額及增幅皆居冠。由於 10 月 26 日起盤中零股交易正式上線，新制也適用 ETF，小資族想當世界級科技龍頭股東變得更容易。

統一投信表示，近期客服專線接獲很多客戶詢問，想要定期定額扣款投資統一 FANG+ETF（00757）基金，不過，由於 ETF 與一般共同基金不同，是在證券市場掛牌，交易方式如同一般股票，一次買進一張（1,000 股），無法直接在投信公司進行定期定額扣款。針對想要小額分批買進的投資人，也可考慮每月定期買進零股，例如每月買進 200 股或 300 股。

統一 FANG+ETF（00757）經理人袁永騰表示，證交所規劃 10 月 26 日起，零股交易不限於台股收盤後，在盤中普通交易時間（9:00 至 13:30）也可以下單買賣，自 9:10 開始，每 3 分鐘以集合競價撮合成交，新制交易時間更長 (4 小時 20 分鐘)，撮合次數更多，會比盤後交易僅撮合一次更容易成交，而且在成交資訊揭露上也更透明即時，零股成交價格有機會更接近市價，具有更即時、更有效率、流動性更好等特點，都有助整體成交量能提昇，預期交易也會更趨熱絡。

不過，他也提醒，盤中零股交易不能下市價單，只能透過電子交易以限價單方式下單，且不可改價只能減量或取消，在設定買進價格時，最好參考一下整張交易當時的市價，避免買貴。此外，由於每筆委託皆有一定交易成本，例如大部份券商每筆手續費低消是 20 元，如果分太多次、每次買賣金額太小，無形中會墊高交易手續費占投資金額比率，增加投資成本，最好先了解一下自己往來證券商在零股交易的手續費費率及收費基本門檻，先試算一下每次零股交易最划算的金額。

警語：基金經金管會同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書中。投資人可至本公司及基金銷售機構索取公開說明書或簡式公開說明書，或至本公司網站 http://www.ezmoney.com.tw 或公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw 自行下載。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金為指數股票型基金，其投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，投資盈虧深受市場波動影響，風險報酬等級屬 RR5，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金所追蹤之標的指數其成分股檔數最低下限僅 10 檔，指數表現易受單一個股股價波動影響，並可能影響追蹤指數的基金績效表現。本基金適合承受較高風險之投資人，除專業機構投資人外，投資人應依金管會、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或臺灣證券交易所股份有限公司之規定，簽署風險預告書。本資料所示個股為目前指數成分股，僅供說明之用，並無推薦之意。NYSE FANG+TM 指數 (NYSE FANG+TM Index) 為 Intercontinental Exchange 旗下公司 ICE Data Indices, LLC 負責編製，計算及維護，並授權統一證券投資信託股份有限公司使用。NYSE FANG+TM 指數是 ICE Data Indices, LLC 或其相關企業的註冊商標，並且與 NYSE FANG+TM 指數共同授權給統一證券投資信託股份有限公司，與統一 NYSE FANG + 證券投資信託基金使用。統一證券投資信託股份有限公司和基金非由 ICE Data Indices, LLC 所發起、擔保、出售或推廣。ICE Data Indices, LLC 對投資於各類證券 (尤其是基金)、信託或者指數能否追蹤一般股票市場表現的能力概不作出任何陳述或保證。ICE Data Indices, LLC 及其各自的第三方供應商對於指數、指數數值或其中包含的任何數據的可銷售性，或針對特定用途的適用性概不作出任何明示或暗示的保證，並且特此明確放棄與此相關的所有保證。在任何情況下，即使其曾經被告知該等損害賠償的可能性，ICE Data Indices, LLC 均不對任何特殊的、懲罰性的、直接的、間接的或隨附性的損害賠償(包括利潤損失) 負責。若本免責聲明之英文版本與中文版本有任何不一致之處，概以英文版本為準。如需英文版本複本，敬請聯絡統一證券投資信託股份有限公司。有關 NYSE FANG+TM 指數的完整免責聲明，請參閱 https://www.theice.com/fangplus。

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