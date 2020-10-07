六大公協會籲OTT專法應打擊盜版 納管YouTube、臉書

NCC 日前公布「網際網路視聽服務管理法」草案 (OTT 專法)，公聽會上引發業界砲聲隆隆，民進黨立委今 (7) 日偕同六大公協會召開記者會，呼籲 NCC 應扶持合法產業、打擊非法侵權，賦予權責機關阻斷境外盜版網站金流等行政手段，並落實捉大放小精神，將 YouTube、Facebook 也一併納管。

立委林楚茵指出，OTT 專法涉及的不只是 NCC 的權責，更包含台灣影視產業的發展、境外 OTT 落地規管衍生的財稅問題，都應該一併納入考量。立委陳素月也表示，盜版網站猖獗，許多台灣影視創作者辛苦努力的成就，成為非法業者牟取暴利的工具，希望 NCC 正視盜版問題，拿出具體行動保障本土 OTT 產業的發展。

台灣 OTT 產業協會理事長錢大衛進一步指出，我國網際網路視聽服務產業鏈每年高達千億元產值，應定位為國家級戰略產業。但根據資策會 2018 年的研究報告，網路影視音盜版侵權 (包括機上盒、App 及影音網站) 造成台灣影視音產業每年 283 億元的損失。

針對目前 NCC 提出的專法草案，只針對違反兩岸人民關係條例，跨境來台經營的中國業者有所管制的部分。六大公協會代表表示，專法更應該透過管理電信機房、金流等法律手段，以防堵盜版侵權業者的行為。

此外，App 的發布平台如 Google 的 Play 商店、蘋果的 App Store，也都已成為侵權影音 App 的散播管道，因此，六大公協會認為，專法應該提供法源，讓這些平台有當地法律可以遵循，將侵權影音 App 下架。

另一方面，六大公協會代表表示，十分肯定 NCC 對於專法所擬定的「捉大放小」政策方向，但專法對於「網際網路視聽服務」的定義未盡符合前述政策方向，導致網路市場上最大的影音平台 YouTube、Facebook 等業者被排除在外，因此希望 NCC 能一併納管。