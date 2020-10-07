永續經營是後疫情時代的致勝關鍵

重點摘要

新冠疫情已經在短短幾個月內推動了「環境、社會和治理 (ESG)」的趨勢。

社會壓力正在推動前所未有的改變，並要求政府和企業都提供真正的解決方案。

在當前環境下，對於公司而言，將永續經營納入其長期戰略比以往任何時候都更為重要。

危機帶來改變，不管作為人還是經驗豐富的全球投資者，我們都很清楚這點。2008 年的金融海嘯導致人們重新看待企業的運營模式，尤其是在金融服務方面。金融海嘯最終重新定義了信託責任，將更多的重點轉移到客戶和股東身上。在政府紓困、新法規和股東積極活動的推動下，這場危機帶來了更高的透明度，並從根本上改變了金融世界—在大多數方面都變得更好了。

在金融海嘯後的幾年中，我們看到了全球經濟格局中的巨變：特別是科技已滲透到所有領域和產業，創造了卓越的效率和能量。在某些方面，科技已成為一股重要的民主力量，將力量、知識和先進的工具傳播給許多人。但是科技也具有極大的破壞性：生產效率的顯著提升已導致工作機會流失，並且某些產業也將永遠消失。同時，我們還看到，財富的集中和自然壟斷創造了明顯的贏家和輸家，從而加劇了社會和政治的緊張局勢。

新冠疫情已經使許多破壞性趨勢提前至令人震驚的程度。社會隔離和實體產業的關閉，使電子商務和通訊的應用進程提前了數年。企業正在依靠科技來幫助員工居家辦公，即使在疫情消退之後，這也可能成為一種固定的模式。

但是，即使世界各國政府都採取了前所未有的貨幣和財政政策刺激措施來創造和保護就業機會，他們仍然在緩解日益增長的社會壓力方面碰到許多困難。

新冠疫情的結果之一，是各界關於如何解決社會和經濟不平等的激烈辯論。

在當前的環境下，對於公司而言，將永續經營納入其長期戰略比以往任何時候都更為重要。因此，我們不是在談論善政和企業公民，而是在討論制定穩健的業務戰略來應對環境和社會的變革。永續經營從根本上與有效的遠見卓識、有紀律的領導 (特別是在危機中)，和順應社會的變革交織在一起，並為他人的需要做出貢獻。

能力越大 責任越重

正如金融海嘯對金融公司而言是一場清算，當前的新冠危機對科技領域也是如此。蘋果、亞馬遜和 Netflix 等大型科技公司對 ESG 爭議並不陌生，他們的商業模式推動了我們在交流、購物和看電視等領域的巨大變革，並從中受惠；這些社會變化推動了營收的成長，但同時也帶來了更多的運營風險。面對如此多的風險，許多科技公司一直在採取實質性的步驟，以 ESG 的方式來解決其在人力資源管理和道德方面的問題 (支持增加國際稅的支付)。

亞馬遜執行長傑夫 ‧ 貝佐斯 (Jeff Bezos) 在 2020 年致股東的年度信中承認，該公司在客戶的生活中扮演著非凡的角色，他說：「客戶指望我們的存在… 亞馬遜可以產生正面影響並成為社會進步的助力。」他還談到公司為了在物流上進行投資，以滿足客戶需求、努力確保員工的安全和生活品質、減少包裝浪費並支持未來世代的多元化與技能，所付出的巨大努力；這些都是逐漸建立永續經營的核心原則。亞馬遜這樣的世界級巨頭選擇專注於這些原則，這表明永續經營以不只是紙上談兵，而是逐漸成為公司戰略中的重要考慮因素。

不僅僅是大型公司認識到了它們在支持和改善我們生活中的重要性：自從疫情爆發以來，中小企業也看到了它們在幫助人們度過難關時所發揮的作用。電子商務平台在幫助小企業從線下過渡到線上這一點上，發揮了關鍵作用。在醫療保健領域，有幾家規模較小的生物科技公司因其能夠進行準確的測試、血清學研究和疫苗支持而處於抗疫的最前沿。過去人們從未如此聚焦於一個議題，希望從今往後，社會各界能夠更加團結。

我們親眼目睹了這一轉變的結果：各公司開始就 ESG 主題進行討論並規劃詳細計劃，而從歷史上看，普信對這樣的探討並不陌生。關於 ESG 因素的討論對我們一直很重要，因為我們相信從長遠來看，它可以創建更好的公司。我們使用各種工具來影響變化，包括與分析師的對談、正式信函和聯絡、面對面的參與以及公眾宣傳。我們知道，良好的 ESG 做法通常可以培育出更具可持續性和持久性的公司。

我們如何考慮 ESG？

我們認為自己非常適應這個日益關注 ESG 的時代，原因之一就是我們將 ESG 分析完全嵌入了我們的投資流程中。著眼於永續經營和積極的變革，我們有信心充分了解情況，並尋求在 ESG 旅程的下一階段順應變革的潮流。我們的責任投資團隊提供了對產業級別和特定股票的 ESG 問題分析，然後將其納入特定公司的分析和投資論文中。我們還使用我們專有的責任投資指標模型來篩選整個投資組合，不僅有助於了解與 ESG 相關的特質，還使我們意識到對特定 ESG 因素部位的增加。

縱觀當今世界，有幾個領域對我們而言是永續經營和正面影響的潛在沃土，這應該有助於優質公司從這些領域的變化中受益。

在政治和社會的監督下，即使以犧牲短期回報為代價，科技公司也要迅速承擔起作為永續經營 “好管家” 的責任。臉書僱用了數千名員工來解決內容問題，而亞馬遜僱用員工和進行投資來滿足急劇上升的需求，同時尋求保護其員工，這都是長期著眼於永續經營，和保護其核心商業模式 (依賴名聲和社會認同度) 的例子。

我們積極與許多大型科技公司合作，以幫助指導他們的 ESG 發展，並在可能的情況下影響其決策。考慮到我們公司的規模以及我們科技領域的配置，我們有時可以透過特殊管道與公司高層交流，並且具有施加直接影響的能力。

ESG 的考量對於定位優質成長股至關重要

以科技為動力不斷變化的經濟格局，已給世界各地的社會帶來了極大的變化，而且很明顯，社會、公司、投資者和政府之間某種形式的交匯對於維持經濟穩定和成功至關重要。新冠疫情使人們對永續經營趨勢的接受被提前了數年，因此了解這種趨勢以及它將如何重塑投資前景至關重要。

ESG 將永遠是新秩序的一環。企業將需要仔細考慮其對產業、人與這個星球的影響；了解這一點的公司，往往能將自己定位為創新者，並在未來真正實現成長。我們認為，這是一次很好的改變，我們將力求順應趨勢，並為之做出正面的貢獻。

