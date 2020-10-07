川普要求國會盡快通過航空業250億美元紓困方案

受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的影響，全球航空業受到嚴重衝擊。美國總統川普在週二 (6 日) 晚間再度呼籲，國會應迅速通過新一輪 250 億美元的援助法案，為航空業帶來援助措施。

在稍早前，川普才宣布停止共和黨就刺激法案與民主黨間的談判，直到美國總統大選後，使得美股應聲下跌，此舉似乎也阻礙了美國航空業獲得新一輪的資金援助。不過， 幾個小時後 ，川普又在推特上發文表示：「國會應立即批准 250 億美元的航空業薪資援助計畫」。

川表也表示，國會可以動用先前疫情紓困措施中未使用到的資金，來為航空公司進行注資，並通過 1350 億美元的小企業薪資保護計畫。

由於遲遲等不到美國當局進一步的援助措施，美國兩大航空公司美國航空 (AAL-US) 和美國聯合航空 (UAL-US) 已開始按原定計劃進行裁員，規模共達到 3.2 萬人。

數據顯示，美國四家最大航空公司的總失業人數已達 15 萬人。受到疫情的衝擊，多數航空公司已經採取了多項的應對措施，像是降低高管薪資、削減航班並停飛等。美國國內旅遊需求較卻年同期萎縮了約 30%，國際旅遊需求更是暴跌。不過，即使減少支出，航空業每月仍虧損數十億美元。

自疫情爆發以來，已經超過半年的時間，仍尚未出現有效的疫苗，國際航空運輸協會 (IATA) 首席醫學顧問 David Powell 先前表示，航空業者可能已經等不下去。在受到疫情影響，幾乎沒有旅客的情況下，航空公司正在竭盡所能避免公司破產。直到 2024 年客運量才能有望恢復，並且預計僅今年一年，全球航空公司的損失就將超過 840 億美元。