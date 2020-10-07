半導體三雄掛帥 台股站穩短中均線 漲42點收12746點

美國紓困法案喊卡，導致美股尾盤急挫，不過，台股今 (7) 日開低走高，由於蘋果 iPhone 12 下周將亮相，權王台積電強勢翻紅，扮演撐盤要角，在聯發科、聯電等半導體股助攻下，終場指數上漲 42.14 點，收在 12746.37 點，站穩所有短中均線，成交值 1629.92 億元。

蘋果第二次秋季發表會將於台灣時間 10 月 14 日凌晨登場，市場預期，台積電可望受惠 iPhone 12 帶動出貨，今日股價逆勢翻紅，終場漲近 1%，收在 443 元；股王大立光周四將召開法人說明會，市場仍呈觀望，終場平盤作收；鴻海則在平盤下震盪，終場跌 0.5%，收在 77.4 元。

半導體族群今日仍舊是多頭焦點，聯發科股價開平走高，在外資護航下，盤中急拉放量，大漲逾 5%，收在 647 元，創 1 個半月來新高；聯電也受惠 8 吋晶圓供不應求，外資目標價喊出 45 元，帶動今日股價大漲逾 4%，續往 30 元關卡邁進。

股后矽力 - KY 遭遇高檔賣壓，下跌逾 2%，仍力守在 2000 元之上；IC 設計股普遍強勢，其中，富鼎亮燈漲停，力旺、尼克森、楊智漲近半根漲停，聯詠、瑞昱、松翰、致新、聚積等漲勢都相當強勁。

觀察其他盤面焦點，DRAM 廠南亞科 9 月營收回溫，第 4 季記憶體報價可望優於預期，今日股價勁揚逾半根停板；華邦電、旺宏也獲資金進駐，約漲 2%。此外，第 3 季為貨櫃航運旺季，尤其是美國線運價居高不下，萬海今日漲逾 4%，長榮、陽明也都在盤面上表現。