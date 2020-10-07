【日盛投顧】指數季線附近震盪

◆盤勢分析

1. 美國總統川普喊停紓困案，美股聞訊重挫，不過亞股普遍相對強勢，台股加權指數周三以低盤開出，不過在權值股走高帶動下，指數一路震盪走高呈現收漲，但成交量再度量縮，OTC 指數走勢則相對集中市場來的弱勢。盤面資金聚焦 MOSFET、記憶體及橡膠族群，終場指數上漲 42.14 點，漲幅 0.33%，收在 12，746.37 點，成交金額為 1，636.97 億元。三大法人合計買超 80.07 億元：外資買超 58.01 億元、投信買超 4.83 億元、自營商買超 17.23 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

(1)、量能：量縮上漲，後續上漲須補量，下跌須量縮。

(2)、均線：下檔支撐為 10 日線 (約 12，517 點) 附近，上檔壓力為 12，900 點附近。

(3)、技術指標：日 KD 向上開口擴大，短線對多方有利。

3. 櫃買指數下跌 0.13%，收在 164.21 點。短線支撐為 158 點附近，壓力為 168 點附近。

4. 台股選股方向可留意晶圓代工、新蘋概、生技、風電、運動風、二線塑化。

類股輪動快速，選股不選市

1.MOSFET：受惠於疫情帶來的居家辦公、遠端教育熱潮，掀起 PC、筆電及 Chromebook 拉貨潮，金氧半場效電晶體 (MOSFET) 產品出貨暢旺，營運提前進入傳統旺季水準，8261 富鼎 9 月營收 3.12 億元，月增 17.8%，年增 63.5%，周三股價率先攻上漲停，相關族群 6435 大中同樣攻上漲停，3317 尼克森及 5299 杰力股價大漲。

2. 記憶體：2408 南亞科公布 9 月營收 55.47 億元，月增 13.88%、年增 10.9%，優於法人預期，周三股價出現強勢上漲，也帶動相關族群 2337 旺宏、2344 華邦電股價呈現反彈上漲，因伺服器需求不及上半年，整體 DRAM 需求相對保守，至於第四季展望仍將待 2408 南亞科 12 日法說會說明。

3. 風電：3708 上緯投控公布 9 月營收 11.16 億元，月增 9.89%、年增 96.91%，續創歷史新高，股價連續兩天上漲，也帶動相關族群 1589 永冠 - KY 股價站上季線。

4. 操作建議：美國總統意外喊停紓困案，造成美股再度動盪，由於台股本周有國慶長假效應，我們認為短線上行情成交量不易放大，預期指數維持在季線附近震盪，另外由於盤面類股及個股輪動快速，操作上建議選股不選市，短線操作者挑選強勢股操作，中長線投資人靜待拉回量縮止穩後再增加持股。