健鼎HDI板接單滿載 9月、Q3營收同步改寫新高

蘋果供應鏈的 PCB 廠健鼎 (3044-TW) 受惠 HDI 製程滿載，今 (7) 日公告 9 月營收以 55.16 億元創新高，寫下連續三個月營收站穩 50 億元大關的歷史新紀錄，第三季營收也以 157.11 億元創新高，在接單持續旺盛下，今年全年將再賺回逾一個股本。

健鼎 9 月營收 55.16 億元，創新高，月增 7.96%，年增 11.24%，第三季營收 157.11 億元，也創單季新高，季增 20.76%，年增 3.99%；健鼎 2020 年前 9 月營收 404.39 億元，年減 0.03%。

健鼎今年第三季創連續 3 個月營收都站上 50 億元大關，並寫歷史新高紀錄，但因健鼎 PCB 生產線全數在中國無錫及仙桃，受制人民幣對美元升值，不利人工、水電等成本，法人估第三季毛利率將低於去年同期 23.92%，但營運規模擴大，每股純益仍可優於第二季 2.5 元，但低於去年每股 3.82 元，加上第四季接單仍旺，今年全年預估將賺回逾一個股本。

健鼎第三季 HDI 製程板出貨占營收 3 成，且已滿載，依產品類別而言，汽車板復甦快速，較 PC 類別成長更強，而 NB 板則是以供應蘋果 Mac 主板出貨較優。