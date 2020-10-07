蘋果不旺 大立光、玉晶光9月營收 皆較去年同期衰退

雖然蘋果年度旗艦機 iPhone12 將在 14 日發表並上市，不過蘋果光學元件廠玉晶光 (3406-TW) 及大立光 (3008-TW) 9 月營收都較去同期下滑，玉晶光今 (7) 日公告 9 月營收 18.6 億元，為今年單月新高，月增 4.65%，但是年減 3.58%。

玉晶光第三季營收逐月走高，單季營收 51.83 億元，季增 67.72%，超越外資先前預估的季增 65% 幅度，年增 2.47%，累計 2020 年前 9 月營收為 109.7 億元，年增 32.85%。

蘋果年度旗艦機即將發表上市，玉晶光生產 7P 鏡頭已量產出貨，在廈門新增產能開出挹注下，第 3 季營收可望逐月成長，玉晶光認為，9 月需求還是旺盛，營收將視客戶拉貨及工廠生產狀況而定。

玉晶光第二季稅後純益 4.94 億元，季減 3.35%，年增 1.27 倍，單季每股純益 4.44 元；上半年稅後純益 10.06 億元，年增 3.51 倍，每股純益為 9.03 元。

玉晶光在廈門投資的新產能，第三季全面開出，加上取得 TOF 鏡頭訂單，支撐第三季營運表現。

玉晶光今年擁兩大動能，除受惠美系手機客戶新款手機增加 TOF 應用，非蘋手機陣營訂單也是成長力道，外資多次出具報告看好前景。美系外資先前預估，玉晶光第三季營收將較第二季季增 65%，毛利率上看 49.1%，每股純益估達 11.9 元。

同屬蘋果光學元件廠的大立光已公布 9 月營收為 51.25 億元，月增 1.99%，年減 22.31%，受惠客戶拉貨力道轉強挹注，符合大立光先前預期，10 月則將維持 9 月水準。大立光第 3 季 147.87 億元，季增 16.89%，年減 20%，累計前 9 月營收 406.52 億元，年減 4.1%。

大立光將在明 (8) 日召開法人說明會，並且由執行長林恩平主持說明第三季的獲利及市場景氣展望。