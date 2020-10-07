志聖9月營收4.19億元創今年新高 接單已到明年Q1

設備廠志聖 (2467-TW) 今年下半年接單好轉，今 (7) 日公布 2020 年 9 月營收 4.19 億元，創今年新高，月增 34.13%，年增 43.42%，且訂單可維持到 2021 年第 1 季；同時，志聖也加速對半導體封裝、檢測應用設備的開發。

志聖年第三季營收 10.77 億元，為 5 季以來新高，季增 19.86%，年增 11.51%，前 9 月營收 27.5 億元，年減 18.47%；志聖依手中接單預估，今年營收可望較去年衰退 10% 內。

志聖成立 55 年，以生產印刷及製鞋等烤箱設備起家，隨後並進入包括 PCB、半導體、面板等設備領域，今年以來因受疫情影響，來自製鞋及面板設備出貨減少，估全年營收將較去年衰退。

志聖今年下半年訂單好轉，尤其是 ABF 載板需求帶動擴產，志聖董事長特助梁又文指出，載板大廠陸續揭露未來資本支出預算規劃，目前志聖在手訂單約 16-17 億元，其中部分設備訂單能見度可達明年第一季。

志聖今年 PCB 設備占比重 40%、面板占 40%、半導體 10% 以及其它占 10%，明年半導體占比可望倍數提升，在 PCB、面板以及半導體三大領域占比可以形成三足鼎立的局面。

志聖今年前 9 月營收 27.5 億元，年減 18.47%，預估受惠於市況逐漸復甦，今年毛利率將在產品組合優化下提升。