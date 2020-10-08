聯電VS聯發科 透露Q4選股方向

選前美國紓困法案過關機會不高，壓縮美股 10 月反彈空間，萬寶投顧分析師王榮旭估計，11 月選後不管川普、拜登誰當選，紓困案都會通過。美股 9 月修正、10 月打底、11 月上漲，主旋律還是低利率及紓困振興政策。

明年部分人口開始施打疫苗，經濟將比今年會更加復甦。而半導體是電子最上游，晶圓代工是中下游景氣好轉的領先指標，台股大盤漲回所有均線以上，出現擺脫 9 月大跌的風險，但是量能不足，行情放不大。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，市場觀望美國選情，但業績股會先展開反攻行情，原本產能告急的 8 吋、12 吋晶圓代工產能，在中芯被美國納入實體清單之後，中芯客戶紛紛轉單。而中芯的製程及營收，與聯電 (2303-TW) 差不多，驅動 IC 及電源管理 IC 為代工大宗，因此聯電成中芯受制裁的主要受惠者。

聯電 (2303-TW) 去年收購日本 12 吋晶圓廠，更是讓今年的業績如虎添翼。股價會說話，今年代工一哥台積電還沒有突破前高，聯電已經領先創波段高點。最近不少人在問，聯電會不會再漲？萬寶投顧分析師王榮旭歸納三個重點。

首先，聯電第四季業績將淡季不淡，由於新增的設備折舊費用太高，二手設備有錢也買不到，大多數廠商只能透過去瓶頸，增加產能的空間很有限，所以估計明年 8 吋份產能缺口將達到二成，代工費可望再往上調高。

其次，估計聯電今年 EPS 達 1.6 元、明年 2.5 元，今明年本益分別約 20、12 倍，同業世界 (5347-TW) 估計今年 EPS 3.7 元、明年 4.5 元，今明年本益比則為 26 倍及 21 倍，聯電本益比相對偏低。

第三，聯電每股淨值比 11.64 倍，不僅低於全球晶元代工同業平均值的 3.2 倍，也遠低於世界先進的 5.9 倍。

看到這裡，就可以理解為何法人持續買進聯電。

晶圓代工產能爆滿，連帶 IC 設計客戶晶片庫存也告急，一向在 8 吋晶圓廠投片的電源管理 IC，呈現供不應求。9 月營收剛公布，大中 (6435-TW)、富鼎 (8261-TW)、茂達 (6138-TW) 這些電源管理 IC 公司都創下新高，未來產品恐怕也要漲價了。

值得注意的是，許多人可能沒有想到聯發科 (2454-TW) 也是電源管理 IC 大廠，而華為雖然遭受美國制裁，市占也會轉由其餘中國品牌廠承接，對聯發科影響有限，而且股價也已經下跌反應華為利空。10/7 聯發科一根帶量紅棒突破，有完成中期底部的味道。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，時序進入第四季，半導體除了晶圓代工 IC 設計，還有一個落後的半導體族群可望補漲，即 PA 功率放大器。

穩懋 (3105-TW) 受華為影響，今年以來沒有漲到，但前 9 個月營收達 185 億，較去年同期大增 28%，明年 5G 手機全面上市，穩懋客戶囊括各家品牌手機大廠，受惠程度高。

此外，宏捷科 (8086-TW) 業績更加突出，前 9 個月營收年增高達 77%，估計前三季 EPS 將比去年大幅成長一倍以上，主要受惠遠距辦公教學，帶動 Wi-Fi 6 需求。Wi-Fi 6 使用 PA 的數量比 Wi-Fi 5 多一倍，而居家上班上課逐漸成為常態，隨著明年 5G 上市，家庭上網寬頻流量跟著擴大。宏捷科是全球第二大砷化鎵晶圓代工廠，受惠去美化，在中國的市佔逐漸提升。而美系客戶 Skyworks 因疫情導致產能短缺，第四季爆單，訂單動能延續到明年第一季。

Skyworks 是 iPhone 12 的供應商，下週 iPhone 12 即將發表，Skyworks 向宏捷科下單，等於讓宏捷科間接搭上 iPhone 12 的熱潮。

萬寶投顧分析師王榮旭認為，10 月台股行情估計量縮，沒有太大的空間在指數上面，選股應回歸基本面，不只要找 9 月營收及第三季財報好的股票，第四季營收動能也要夠強，才能進可攻退可守，更多潛力股的分析會在 Line 粉絲團 https://line.me/ti/p/@marbo888 與讀者分享。

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