經濟部通過二億、威技擴大投資10億元 在台擴充產線

經濟部投資台灣事務所今 (7) 日通過根留企業二億企業、威技電器 2 家廠商，共計斥資逾 10 億元擴大投資台灣，將分別在彰化、台南設立新廠，擴充產線，累計投資台灣三大方案已有 672 家企業，投資超過 1 兆 1190 億元。

經濟部表示，彈性織帶廠二億企業因應客戶需求增加，計畫斥資逾 5 億元在彰化福興工業區建新廠，推動自動化與高質化，提升製程效能，二億在台深耕 40 多年，長期與華歌爾、奧黛莉、曼黛瑪璉、黛安芬、蕾黛絲等內衣大廠長期合作，也獲得 Adidas、Nike、UA、PUMA、Reebok、NB、FILA 等知名運動品牌認證。

經濟部進一步指出，二億在肺炎爆發後也是國家隊成員之一，提供口罩耳帶與隔離衣織帶，並與 Adidas 聯合開發兼具防疫與運動功能的口罩，成為 Adidas 口罩全球唯一供應商。

另一方面，威技電器集團長期以台灣接單、中國製造模式外銷歐美，目前在台南永康、中國廣東皆有生產據點，因應貿易戰高額課稅衝擊與全球產業供應鏈重組，威技電器計畫將壓縮機從中國廠移回台灣生產，規劃投資 5 億元，在台南新增智慧化產線與空調注塑線，提升移動式空調產能。