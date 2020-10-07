〈美豬叩關〉養豬產業基金八大用途出爐 4年編列近130億元

農委會主委陳吉仲今 (7) 日赴立法院，進行開放美豬議題專案報告並備質詢，陳吉仲表示，百億養豬產業基金將運用在八大用途，其中，推動屠宰場現代化及肉品冷鏈升級獲 46 億元最多，4 年將編列 129.6 億元。

針對立委質詢百億養豬產業基金的用途，陳吉仲說明相關計畫編列的金額。一、保障豬農收益穩定產銷 28 億元；二、豬隻死亡強制保險增加保費補助 8 億元；三、策略性擴大出口拓銷台灣豬 6.6 億元；四、推動屠宰場現代化及肉品冷鏈升級 46 億元。

五、輔導養豬場現代化轉型升級 31 億元；六、提升進口肉品萊劑查檢量能與產地標示查核 2 億元；七、獎勵餐廳標示並使用國畜產品 4 億元 (包含台灣豬識別標章的推廣)；八、多元整合行銷養豬產業 4 億元。

陳吉仲表示，養豬產業基金 4 年編列 129.6 億元，將逐年送審，完整預算使用計畫書 10 月提送行政院、11 月底送立法院。

此外，農委會 10 月將預告「屠宰場危害分析及重要管制點 (HACCP) 指引」，防檢局表示，去年開始輔導屠宰場朝向符合 HACCP 標準進行改善，表達意願的廠商有 23 家，包括 13 家家畜屠宰場及 10 家家禽屠宰場。

農委會昨天已公布台灣豬識別標章，為綠底金色豬，印有「台灣豬」、「TAIWAN PORK」字樣，陳吉仲今天進一步指出，未來會有使用台灣豬識別標章的商家地圖，沒在上面卻使用就是偽造，民眾檢舉確認屬實後，將提供罰鍰 20% 作為獎金，為 8000 元到 80 萬元。