〈益安法說〉新冠疫情改變全球授權模式 將與合作夥伴調整合約

微創醫材廠益安生醫 (6499-TW) 旗下大口徑心導管術後止血裝置 XProTM System，過去授權給日本最大醫材廠 Terumo，總里程碑金達 3000 萬美元，董事長張有德表示，由於後續產品開發遞延、受到疫情影響，雙方將里程碑金收取時程拉長，若執行順利，未來其他產品授權案，不排除以多次、少量金額完成里程碑金，有助公司有穩定營收與獲利。

益安 2018 年將旗下大口徑心導管術後止血裝置 XProTM System，授權給日商 Terumo，授權案總金額高達 5000 萬美元，包括簽約金 2000 萬美元、里程碑金則有 3000 萬美元。

張有德指出，里程碑金可分三階段，原預計今年 3 月初可取得第一筆里程碑金，但因產品開發不如預期，加上受到疫情影響，產品開發時程延後，因此未順利收取里程碑金。

不過 Terumo 持續看好大口徑心導管術後止血裝置潛在市場，並預計產品上市三內後，銷售量達 1.25-2.5 萬支，因此，雙方討論過後，原本三大里程碑項目，細分為 9 個項目，總里程碑金維持 3000 萬美元。

張有德表示，根據雙方新的增補合約，營收可望趨於穩定，不會大起大落，且未來其他產品授權案，若雙方達成協議，也有望朝分多次階段收取里程碑金。

益安目前共有 3 家轉投資公司，其中持股 6 成的醫療模具製造公司達亞國際 (6762-TE)，為益安主要營收來源，有望今年底前轉上櫃；其餘則為美國骨科醫材公司 Panther Orthopedics、治療攝護腺腫大微創醫材的意能生醫，均持股 75%。