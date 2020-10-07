陳其邁：橋科拚明年底廠商選地設廠 縮短關鍵期程3年

高雄市長陳其邁今 (7) 日前往議會進行施政報告與備質詢，陳其邁提出產業轉型等四大優先創新作為，強調橋頭科學園區是發展重點，預估年產值達 1800 億元，目前仍以明年底廠商選地設廠為目標，希望縮短關鍵期程 3 年。

陳其邁說明，將加速推動橋科園區，引進五大產業聚落包含半導體、航太、智慧機械、創新科技 (5G、智慧機器人等)、智慧生醫等產業，將可打造南台灣科技走廊，預估產值 1800 億元，創造 1.1 萬個就業機會。

陳其邁進一步指出，現在是 5G、AIoT 的時代，最重要的是讓科技產業跨代成長，因此，希望爭取與中央合作，讓 5G、AIoT 創新園區盡速落腳於亞洲新灣區，一方面發展 5G 應用服務產業，一方面協助傳產升級轉型。

高雄市府規劃，在和發產業園區引進低污染及低排放產業、仁武產業園區規劃引進航太產業 (金屬製品) 進駐，盼以最快速度讓廠商進駐，並解決各式投資、用地需求等。

除了產業轉型外，高雄市府也將增加就業、交通建設、解決空汙納入優先創新作為之中。陳其邁表示，中鋼預計明年完成煤炭封閉式建築第一期，2023 年前全部完工；台電興達發電廠也將在 2024 年淘汰兩部機組、兩部機組轉備用的「停二休二」措施。