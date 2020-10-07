杏輝全面回收、停產疑義產品 影響營收2800萬元

杏輝 (1734-TW) 日前二度爆出旗下藥品品質不符標準，總經理白友烺今 (7) 日表示，即日起將針對食藥署公布的 20 品項，不限批號、規格全面回收，且會「痛定思痛」徹底改善檢討，初估總影響金額約 2800 萬元，包括藥品回收成本 1200 萬元及藥品停止出貨、生產作業約 1600 萬元。

白友烺指出，此案讓公司痛定思痛，徹底檢討改善，除通盤清查全廠產品外，將以更嚴謹態度，執行定期產品品質監控，同時進行組織改造，包括增設品質委員會、強化品質監測、加強人員訓練、請外部品質機構定期查核生產品質及流程，及深化品質管理系統。

針對清查後有疑慮的產品，杏輝即日起主動不限批號、不限規格，將採全面回收，另外，有鹿茸賀爾蒙膠囊及咳定平錠、安嗽錠停止生產出貨，同步啟動自主回收。

白友烺強調，回收是全球 PIC/S GMP 良好的制度，自主回收是藥廠負責任的態度，且產品均依法使用有 GMP 證明的原料與合格賦形劑，絕不會偷工減料。

杏輝宜蘭廠有 9 位博士 68 位碩士，人才及設備齊全，加上工廠已完成 SAP、MES 及 WMS 等電腦化數據管理，照理不應發生疏失，因此，此次產品問題屬工廠管理過失，沒有及時呈報與處置，過失人員已完成責任調查，將予以懲處。