台幣狂升台廠吃不消 央行：很關注廠商心聲 匯率是供需問題

台幣兌美元今 (7) 日收盤價雖僅貶值 0.5 分，終結連 5 升，收在 28.965 元，已連 2 個交易日未能站回 29 元價位，對於經濟部長王美花表態經濟部會跟產業站在一起，並在近日向央行反映，台灣央行外匯局長顏輝煌回應，央行很關注廠商的心聲，不過，美元供給大於需求，導致美元下跌，自然就造成新台幣就會上漲，這是供需的問題。

顏輝煌說，資金有進有出，央行經常進行雙向調節，且資金若大量進出，為維持外匯市場秩序就會進場，實際上，央行很關注廠商心聲，但今年美國降息又實施無限 QE ，是台幣升值最主要因素，美元供給大於需求，導致美元下跌，並造成台幣上漲。

另一方面，由於海外債券收益率大幅下跌，國人投資海外大幅減少，因而將資金匯回，也是推升台幣另一大因素。

對於外界解讀台幣獨強，顏輝煌認為，台幣 9 月雖升值 1.3%，不過，韓元升幅更大達 1.56%，人民幣升值 0.63%；就前三季來看，歐元升值 4.66%、菲律賓披索升值 4.52% 最多，台幣升值 3.87%。

顏輝煌再強調，央行採取管理浮動匯率制度，維持外匯市場秩序和台幣穩定是央行慣例。

台幣自 10 月以來持續升值近 0.6%，後續需持續關注央行調節力道是否加大。