 1

〈紐約匯市〉美元回跌 川普呼籲針對性紓困 英國擬退出脫歐談判 英鎊震盪 

鉅亨網編譯余曉惠
美元回跌 川普呼籲針對性紓困 英國擬退出脫歐談判 英鎊震盪 (圖:AFP)
美元回跌 川普呼籲針對性紓困 英國擬退出脫歐談判 英鎊震盪 (圖:AFP)
Tag
美元指數美元DXY川普拜登美國總統大選民調刺激紓困航空業歐盟英國脫歐談判英鎊歐元日圓避險

市場風險胃納回升，使美元周三 (7 日) 再度走軟，因美國總統川普在宣布擱置和民主黨人的談判之後，呼籲盡快通過航空業 250 億美元紓困計畫，令投資人期待大選前仍有可能通過部分刺激措施，市場也正在評估民主黨在 11 月 3 日大選中勝出的可能情境。

美國總統川普周三 (7 日) 宣布大選結束前將暫停和民主黨間的紓困方案協商，幾小時卻改口向國會喊話，希望盡快通過航空業 250 億美元救濟措施，。

投資人期待美國仍可能在大選前通過部分紓困，美元回吐周二漲幅。追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數周三下跌 0.19% 至 93.64。

美元指數日線圖。(來源:investing.com)
美元指數日線圖。(來源: investing.com)

美元日圓盤中一度升值 0.40% 至 106.04 日圓歐元美元也攀升 0.26%。報 1.1765 美元

Silicon Valley Bank 外匯交易員 Minh Trang 說：「關於部分刺激方案可能重新付諸實行的言論，為市場注入樂觀情緒，這種『冒險』的心態是導致美元走軟的原因。」

美國眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 周三已要求美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 審查針對航空業的 250 億美元紓困計畫。

民調顯示民主黨總統候選人拜登領先川普的優勢擴大，投資人押注拜登入主白宮、及民主黨掌握參議院的可能性，是導致美元疲軟的另一個因素。

道明證券駐紐約外匯策略師 Mazen Issa 說，投資人正在做空美元指數，「外匯市場開始預期拜登將出任美國總統，而且民主黨將大獲全勝。」

如果民主黨獲得壓倒性勝利，美國實施更大規模財政刺激措施的可能性升高，對美元不利。

美元對美國聯準會 (Fed) 上次會議紀錄反應不大。內容顯示，官員預期未來幾年不會調高利率，認為財政支持過少或嚴重延遲，並討論平均通膨目標政策。

英國脫歐的消息導致英鎊走勢震盪，英鎊美元周三盤初勁升 0.5%、之後翻黑走軟，接著因為美元走貶，英鎊回升。

英國脫歐代表 David Frost 和脫歐事務大臣 Michael Gove 重申，英國希望與歐盟達成貿易協議，但 Gove 也透露，強生政府正在對無脫歐協議發生做準備。此外，英國首相強生向國會強調，2021 年元旦起，英國將「完全收回對財政、邊境和法律的控制權」。

媒體披露，假如英國和歐盟無法在 10 月 15 日前敲定協議，強生政府計畫退出談判。

歐盟談判代表 Michel Barnier 對歐盟外交官表示，預期脫歐談判將延續至 10 月 15 至 16 日的歐盟峰會之後，呼籲成員國在漁業問題保持更多彈性性。歐洲理事會主席 Charles Michel 則表示，歐盟傾向於達成協議，但不會不惜一切代價的狀態，英國是時候攤牌。

Rabobank 外匯策略主管 Jane Fole 說：「市場對英國脫歐協商的消息感到緊張。漁權是談判膠著的癥結點。」

英國周二通報單日新增 1.5 萬人確診，令人擔心英國可能重啟更多封鎖措施，也打壓英鎊走勢。

截至週四 (8 日) 台灣時間 6:00 價格： 

美元指數來到 93.6186。-0.23% 

歐元美元匯率報 1 歐元兌換 1.1764 美元。+0.26% 

英鎊美元匯率報 1 英鎊兌換 1.2915 美元。+0.31% 

澳幣美元匯率報 1 澳幣兌換 0.7136 美元。+0.51% 

美元加幣匯率報 1 美元兌換 1.3256 加幣。-0.44% 

美元日圓匯率報 1 美元兌換 105.95 日圓。+0.32%

相關新聞