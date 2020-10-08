〈紐約匯市〉美元回跌 川普呼籲針對性紓困 英國擬退出脫歐談判 英鎊震盪 

市場風險胃納回升，使美元周三 (7 日) 再度走軟，因美國總統川普在宣布擱置和民主黨人的談判之後，呼籲盡快通過航空業 250 億美元紓困計畫，令投資人期待大選前仍有可能通過部分刺激措施，市場也正在評估民主黨在 11 月 3 日大選中勝出的可能情境。

美國總統川普周三 (7 日) 宣布大選結束前將暫停和民主黨間的紓困方案協商，幾小時卻改口向國會喊話，希望盡快通過航空業 250 億美元救濟措施，。

投資人期待美國仍可能在大選前通過部分紓困，美元回吐周二漲幅。追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數周三下跌 0.19% 至 93.64。

美元對日圓盤中一度升值 0.40% 至 106.04 日圓，歐元兌美元也攀升 0.26%。報 1.1765 美元。

Silicon Valley Bank 外匯交易員 Minh Trang 說：「關於部分刺激方案可能重新付諸實行的言論，為市場注入樂觀情緒，這種『冒險』的心態是導致美元走軟的原因。」

美國眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 周三已要求美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 審查針對航空業的 250 億美元紓困計畫。

民調顯示民主黨總統候選人拜登領先川普的優勢擴大，投資人押注拜登入主白宮、及民主黨掌握參議院的可能性，是導致美元疲軟的另一個因素。

道明證券駐紐約外匯策略師 Mazen Issa 說，投資人正在做空美元指數，「外匯市場開始預期拜登將出任美國總統，而且民主黨將大獲全勝。」

如果民主黨獲得壓倒性勝利，美國實施更大規模財政刺激措施的可能性升高，對美元不利。

美元對美國聯準會 (Fed) 上次會議紀錄反應不大。內容顯示，官員預期未來幾年不會調高利率，認為財政支持過少或嚴重延遲，並討論平均通膨目標政策。

英國脫歐的消息導致英鎊走勢震盪，英鎊兌美元周三盤初勁升 0.5%、之後翻黑走軟，接著因為美元走貶，英鎊回升。

英國脫歐代表 David Frost 和脫歐事務大臣 Michael Gove 重申，英國希望與歐盟達成貿易協議，但 Gove 也透露，強生政府正在對無脫歐協議發生做準備。此外，英國首相強生向國會強調，2021 年元旦起，英國將「完全收回對財政、邊境和法律的控制權」。

媒體披露，假如英國和歐盟無法在 10 月 15 日前敲定協議，強生政府計畫退出談判。

歐盟談判代表 Michel Barnier 對歐盟外交官表示，預期脫歐談判將延續至 10 月 15 至 16 日的歐盟峰會之後，呼籲成員國在漁業問題保持更多彈性性。歐洲理事會主席 Charles Michel 則表示，歐盟傾向於達成協議，但不會不惜一切代價的狀態，英國是時候攤牌。

Rabobank 外匯策略主管 Jane Fole 說：「市場對英國脫歐協商的消息感到緊張。漁權是談判膠著的癥結點。」

英國周二通報單日新增 1.5 萬人確診，令人擔心英國可能重啟更多封鎖措施，也打壓英鎊走勢。

截至週四 (8 日) 台灣時間 6:00 價格：

美元指數來到 93.6186。-0.23%

歐元兌美元匯率報 1 歐元兌換 1.1764 美元。+0.26%

英鎊兌美元匯率報 1 英鎊兌換 1.2915 美元。+0.31%

澳幣兌美元匯率報 1 澳幣兌換 0.7136 美元。+0.51%

美元兌加幣匯率報 1 美元兌換 1.3256 加幣。-0.44%

美元兌日圓匯率報 1 美元兌換 105.95 日圓。+0.32%