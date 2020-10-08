無論拜登或川普勝選 分析師押寶金礦股將成雙贏投資

專家表示，無論最終由川普還是拜登入主白宮，金礦股都能上漲，是值得押寶的雙贏賭注。

由於美國總統川普將新紓困案談判推遲至大選後，美元升值，金價也回吐近日漲幅。相較於黃金，金礦股表現相對亮眼，追蹤主要金礦商的 VanEck Vectors Gold Miners ETF，今年來表現優於大盤。

該 ETF 追蹤標的包括 Newmont(NEM-US)、Barrick(GOLD-US)、Franco-Nevada(FNV-US)、Wheaton Precious Metals(WPM-US)。

MBMG 集團執行董事 Paul Gambles 向 CNBC 表示，不管選舉結果由誰主掌白宮，金礦股都能受益。

川普若勝選，而眾議院多數席次仍由民主黨掌握，白宮和民主黨將重啟紓困談判。若由民主黨的拜登入主白宮，可以預料會有更大規模的刺激方案；眾院民主黨人已經提出 2.2 兆美元方案。

同時，美國大選的不確定性依然存在。如果川普拒絕接受選舉結果，宣稱郵寄投票是詐欺，或是最高法院大法官人選一直懸而未決，都會打壓風險資產。

萬聖節前別碰尖牙股

Gambles 表示，臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US)、Netflix(NFLX-US)、Alphabet(GOOGL-US) 組成的尖牙股，是大選來臨前風險係數最高的股票 (BETA 值，衡量股票波動程度)。

他說：「選舉結果是否代表某些科技公司會面臨被分拆的『存亡危機』，目前還看不出來。但我們不打算持有到大選過後。

MBMG 上周開始買進尖牙股，理由是預期這些重量級科技公司將從新一輪刺激方案中受益，不過現在情況改變，該公司打算在萬聖節前避開這些股票。