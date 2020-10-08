石油龍頭易主！ 雪佛龍市值正式超越埃克森美孚

石油巨頭雪佛龍 (Chevron) 周三 (7 日) 收盤後市值正式超越龍頭埃克森美孚 (Exxon Mobil)，成為美國最大的石油公司，這也是有百年歷史的埃克森美孚首次讓出石油龍頭的寶座。

據周三美國收盤報價計算，雪弗龍 (CVX-US) 的總市值為 1420 億美元，而埃克森美孚 (XOM-US) 的市值為 1416 億美元，雪佛龍正式超越埃克森美孚成為美國石油龍頭。

埃克森美孚 (黑)、雪弗龍 (紅)、荷蘭殼牌 (藍) 2020 年市值變化 (圖: Bloomberg)

2020 年受新冠肺炎影響，整個石油與天然氣產業皆壟罩在價格暴跌的陰霾，不過，雪佛龍的資產負債表與其他巨頭相比表現最為優異，有能力在上週順利完成對 Noble Energy 的 50 億美元收購案。

相比之下，埃克森美孚仍需努力產生足夠的現金支付龐大的資本支出，不得不依靠債務支撐，也讓每年發放 150 億美元股利更難企及。

雪佛龍市值已緊追埃克森美孚長達一年以上，雪佛龍執行長 Mike Wirth 專注於頁岩油開採，極力削減成本並嚴格控制新投資項目的進行。

相較之下，埃克森美孚推動一系列宣稱能帶動成長的大規模昂貴投資項目，卻陷入長達數年的生產停滯。直到新冠肺炎來襲，這昂貴的投資拖垮公司的現金流。

埃克森美孚未來可能會削減資本支出。高盛分析師週二 (6 日) 在一份報告中表示，埃克森美孚若不再額外提撥現金、或出售現有資產來做為股利資金，直到 2025 年以前將無法發放股利。

除埃克森美孚陷入問題外，美國巨頭們的最大歐洲競爭對手英國石油 (BP) 和荷蘭皇家殼牌公司 (Royal Dutch Shell) 也各自面臨問題，兩家公司皆在今年削減股息後，股價暴跌。

(本文不開放合作媒體轉載)