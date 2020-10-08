又一反競爭指控！Google恐面臨印度反壟斷調查

近年針對大型科技公司的反壟斷調查層出不窮，除了美國和中國外，Google (GOOGL-US) 接下來即將面對來自印度的反壟斷調查，即 Google 是否濫用 Android 系統在印度智慧電視市場中的主導地位，妨礙市場競爭。

今年 6 月以來，印度競爭委員會 (The Competition Commission of India,CCI) 持續調查有關 Google 反競爭行為的指控，調查 Google 是否為了鞏固市場地位，為其他使用或開發 Andorid 修正版作業系統的智慧電視供應商設下阻礙。

《路透社》引述消息人士指出，Google 與中國小米、TCL 印度等公司達成的協議，讓這些公司無法在自家生產的設備上，同時使用 Android 作業系統及其修正版本，例如亞馬遜的 Fire OS 系統。

具體來說，若一家公司販售基於 Android 系統的智慧手機，那麼該公司就無法銷售使用亞馬遜 (Amazon) Fire OS 操作系統的智慧電視。相反地，若一家公司的智慧電視採用亞馬遜 Fire OS 系統，那麼就無法在自家的智慧手機上提供 Google Play 商店或 Google Maps 等應用程式。

亞馬遜的 Fire OS 屬於 Android 作業系統的一個分支，兩者在核心上擁有相同基礎，主要差別在於提供的服務，目前 Fire OS 僅能使用亞馬遜服務，以及其應用商店裡提供的 App，無法使用 Google 服務及 Play 商店 App。

上述案件已證實由印度反壟斷律師 Kshitiz Arya 和 Purushottam Anand 提起，但他們拒絕對案件發表進一步評論。

除印度外，Google 同時在美國、中國面臨一些反壟斷指控。《路透社》此前報導，因擔憂 Google 潛在市場優勢，恐導致部分陸企蒙受損失，中國準備向 Google 展開反壟斷調查。