小摩喊買亞馬遜：Prime Day就是絕佳切入點

亞馬遜 (AMZN-US) 將於 10 月 13-14 日舉行會員日 (Prime Day)，華爾街分析師則認為，投資者可以提早拿到亞馬遜的假期禮物。

摩根大通分析師 Doug Anmuth 研究報告指出，亞馬遜今年的活動將創造 75 億美元營收，較 2019 年估計的 53 億美元成長約 42%。此結果很驚人，因為去年的銷售額勝過再前一年的「黑色星期五購物（Black Friday）」和「網購星期一（ Cyber Monday）」加總的銷售業績。

該分析師指出，今年的會員日推遲約莫 3 個月，不像過往在 7 月中旬舉辦，因此亞馬遜將會員日當作假期購物季的開頭，而不再往日那樣焦點放在夏季主題和返校主題，這點有利亞馬遜，而亞馬遜會員日將讓第四季的需求趨於平穩。

Anmuth 說：「我們預期，今年假期購物季會看到消費大眾加速轉向網購。在亞馬遜進入其旺季時已經看到高度需求，且運送時間尚未恢復到新冠疫情前的正常水準。」

「但我們相信，亞馬遜已經準備好應對假期暴增的需求，包括提高倉庫面積 50%、9 月開設 100 個新營運大樓，且亞馬遜物流計畫自亞馬遜旅行中心交付 50% 以上的包裹，從而降低對第三方運輸業者的依賴。」

Anmuth 重申對亞馬遜股票「增持」的評級，目標價 4050 美元，並稱該股票是他的「首選」。

Benchmark 分析師 Daniel Kursos 也重申對亞馬遜股票「買進」的評級，目標價自 3675 美元調升至 3800 美元。

Kursos 指出，儘管電商需求絲毫未減且空前高水準，但亞馬遜面臨近期多種阻力，股價目前仍較近期高點下跌 10% 以上，包括產能、招聘、運輸，以及現在還可能有刺激措施 / 經濟的問題。

但他補充，即使 Target (TGT-US) 與亞馬遜同步舉辦會員日 (Target Days)，亞馬遜今年假期購物期間還是能看到市場份額實質性的成長，同時還能分散一些假期購物需求，避免運送時間卡在一起和使用昂貴的最後一英哩運送方式。

他認為，近期亞馬遜股價回檔提供了多年來非常棒的切入點

亞馬遜週三大漲 3.09% 至 3195.6899 美元，優於大盤表現。同日道指收高 1.91%、S&P 500 上漲 1.74%。