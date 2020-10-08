都避談繼任問題！美副總統辯論：賀錦麗攻防疫 彭斯批民主黨中國政策 

美國史上最重要副總統辯論會落幕，現任副總統彭斯 (Mike Pence) 和民主黨對手賀錦麗 (Kamala Harris) 在 90 分鐘內，就防疫、氣候變遷、貿易戰和大法官議題上言詞交鋒，但很有默契地不正面回應主持人拋出的繼任問題。

這場辯論會在猶他州鹽湖城舉行，主持人今日美國報華府分社主任佩吉 Susan Page 一開場先要求兩人注意禮節，過程中雖然偶有打斷談話、超時發言的情況，但並未陷入川普和拜登首場交鋒的混亂局面。

出於防疫考量，辯論過程中賀錦麗和彭斯相隔 3.7 公尺，並以透明隔板隔開。圖: AFP

美國總統川普確診，讓眾人注意到繼任問題，讓這場 2020 年大選唯一一場副手辯論變成史上極為重要的一場。然而當主持人詢問兩人是否分別和川普、拜登討論總統失能時的安全繼任程序問題，兩人都不正面回應。

主持人提問，兩人其中一位將在明年 1 月 20 日成為美國史上最年長總統的副手。彭斯避答這題，把焦點轉向批評賀錦麗針對疫苗的談話，賀錦麗也未針對此問題回應，而是闡述自己以少數族裔身分成為參議員的成就。

防疫

賀錦麗批評新冠肺炎是歷代美國政府最大失誤，表示川普政府早在 1 月就知道疫情嚴重性，卻沒有應變計畫；就算人們不想聽到殘酷的事實，政府也應該誠實以告。

彭斯不干示弱，表示拜登「竊取了」川普政府的防疫應變計畫，強調川府政府尊重人民有權自己做出正確的選擇，而拜登陣營只會高談強制。

談到疫苗時，賀錦麗表示自己會遵循醫師的建議，如果川普政府讓未經科學專家背書的疫苗核准上市，「就算川普告訴大家可以打，我也不會打；假如是佛奇博士和醫師建議施打，我會第一個響應。」

彭斯把箭靶指向拜登 2009 年擔任副總統期間，歐巴馬政府面對豬流感的防疫表現。當主持人問到白宮是否出現「超級傳染者」事件，彭斯質疑這項說法。11 天前，川普在白宮玫瑰花園提名巴瑞特大法官，至今累計 12 人確診。

氣候變遷

CNN 分析，兩人都支持重返巴黎氣候協定，禁止在公共土地上鑽探化石燃料，制定碳排放交易制度。

唯一差異在於開採頁岩油。針對綠色新政，彭斯在辯論會上說，拜登主張禁止水力壓裂 (fracking) 開採頁岩油，賀錦麗駁斥這個說法，再三強調拜登政府「不會」終結水力壓裂開採。

拜登曾說希望限制水力壓裂，不會禁止，賀錦麗的說法是希望予以禁止，先從聯邦土地開始。

主持人也問彭斯相不相信氣候變遷傷害環境，彭斯拒絕把氣候危機和「生存危機」畫上等號；他曾投書媒體，宣稱全球暖化是「迷思」。

與中國關係、貿易戰

主持人詢問兩人，如何形容與中國的關係。賀錦麗表示，彭斯認為川普對中國開啟貿易戰是一項成就，但事實是川普政府在這場戰爭中輸了，「所謂的貿易戰讓美國流失 30 萬就業機會」，而且近年農民破產比率增加。

彭斯回擊，拜登從未為美國挺身而出、對抗中國，「數十年來，拜登是中國的啦啦隊。」

彭斯也說，新冠肺炎應該怪罪中國，總統已經表達過不悅。

最高法院大法官

針對墮胎合法化的問題，拜登並未回應，僅表示希望巴瑞特 (Amy Coney Barrett) 成大法官。賀錦麗則說，將支持女性為自己身體做決定，此外，大法官位置由誰填補「應該由美國人決定」。