中華食品Q3營收4.26億元創新高 Q4旺季再加溫

生產豆花、豆腐產品的中華食品 (4205-TW) 第三季營收以 4.26 億元創新高，季增 9.53%，年增 3.87%，第四季步入市場旺季，預估單季營收將再向上攀高。

同時，中華食品追求生產效益及產能更新，高雄大樹及屏東潮州廠「兩廠合一」投資案確定將執行，中華食品此南台灣新投資計畫已正式啟動，並向屏東縣政府送件提出申請。

中華食品今 (8) 日公布 2020 年 9 月營收為 1.28 億元，月減 13.51%，年增 5.09%，第三季營收以 4.26 億元創新高，季增 9.53%，年增 3.87%，2020 年前 9 月營收為 12.25 億元，年增 4.7%。

中華食品高雄大樹廠目前占地 3000 坪，廠內設立豆花、白豆腐及雞蛋豆腐生產線各 2 條，訂單滿載產線全數爆滿，廠區也沒有可再擴充空間，因此決議擴充屏東潮州廠的生產產能。

中華食品屏東潮州廠 1989 年設置，原設立飲料生產線目前已沒有使用，該廠占地 1.2 萬坪，僅生產部分豆腐產品，形成大樹與潮州廠的土地利用不均衡現象。中華食品原規劃高雄大樹及屏東潮州廠「兩廠合一」案，規劃把大樹廠產能更新並遷入潮州廠，此舉也將未來 5 年產能擴張一併納入考量。

中華食品 2020 年前兩季稅後純益，單季都維持在 7900 萬元歷史高檔，上半年每股純益 1.96 元。