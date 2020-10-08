〈金管會立院備詢〉只剩台積電可投資？黃天牧：造市讓各類股發光發亮

外界質疑，台股只剩台積電可以投資，對此，金管會主委黃天牧今 (8) 日表示，金管會在明年 6 月將針對優質但流動性低的股票進行造市制度，讓各類型股票都有發光發亮的機會。

黃天牧今天出席立法院財委進行業務報告，談到外資前 9 月淨匯出金額逾新台幣 5000 億元，創下史上新高時表示，外資最近確實有一些匯出，但外資本來就是進進出出，目前外資還有 1960 多億元存量，且今年以來，台灣的股市行情不見得是靠外資，尤其在疫情期間，國內投資人的資金也是重要的支撐力量，因此對於外資匯出要平常心看待。

此外，台股多頭近期有單一傾向半導體族群的跡象，外界質疑台股難道只剩台積電可以投資？

黃天牧表示，上半年研討會有很多人跟他提及此問題，其實台股還是有很多非常好的股票，只是大家集中在某種特定的產業類別，金管會會儘量透過制度讓各類型股票都有發光發亮的機會，明年 6 月就會針對優質但流動性低的股票進行造市制度。而且金管會也已經公布資本市場藍圖架構，希望在年底前就整體資本市場建構更細緻的推動方案，目的就是希望讓台股更均衡多元化發展，不過度集中在特定族群。

另外，金管會研議開放外資以外幣為擔保品，向國內券商融通取得新台幣資金，以擴大券商業務，且可有助加碼台股、助匯率穩定。黃天牧指出，這就是一個商品的逐步開放，也許會帶來其他的效果，但重點在開放多元化商品，讓商品更豐富。