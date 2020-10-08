【野村投信】新iPhone即將引爆5G狂潮

焦點訊息：

共和與民主兩黨的新一輪刺激方案協商，被美國總統川普喊停，直到選舉結束為止。目前跡象顯示兩造堅持的規模在 2.2 兆美元與 1.6 兆美元之間，對部分內容項目的資金運用仍存在巨大鴻溝。

川普宣布將如期參加 10/15(四) 舉辦的第二場電視辯論會，以全力扭轉目前的民調劣勢。

蘋果 (Apple) 宣布 10/13(二)舉行線上新品發表會，邀請函標題為「嗨，速度」，暗示將公開搭載 5G 功能的新款 iPhone。

經理人觀點：

美大選前逢回買進：

今年美國總統大選前夕特別不平靜，從川普確診新冠病毒、三天閃電出院，到髮夾彎決定選前暫停與民主黨協商新一輪刺激方案，紛沓的消息面使得選前行情反覆震盪的機率更高了。不過，上述情形並不影響我們對選後台股行情的看法，股市終會反映並回歸基本面，這些事件對基本面的干擾有限。目前中國沒有二次疫情隱憂，各大科技供應鏈直到農曆春節前皆被訂單塞滿、全力趕工，這對我們來說反而是更重要的訊息。

蘋果供應鏈蓄勢待發：

千呼萬喚的 iPhone 12 下週將與大家見面，看來新機將全力訴求速度 (也就是 5G)。新一代 iPhone 將是全球高階 5G 手機中出貨量貢獻最高的單一品牌，一旦正式上市，5G 手機量能就會有感提升，我們認為相關零組件(尤其是功率半導體及射頻半導體) 需求將激增，成為最大受惠者之一。另一方面，今年 5G 基站建置數偏低的主因係 5G 手機數量不足，但明年情況會有所改變，iPhone 12 引領的全球 5G 手機狂潮將使電信營運商加速建置基站。今年 NBA 湖人對熱火季後賽場已出現「AT&T, 5G」的廣告看板，使我們堅信 2021 年的基站建置將從今年的中國為主，擴散至全球，相關供應鏈的商機怎能不好好把握。

老美禁中芯，台廠大受惠：

中國晶圓代工要角 - 中芯國際證實遭美方祭出出口限制，我們認為這對台灣晶圓代工二線業者不會只是短線利多，只要禁令不除，即能持續受惠於中芯美系客戶的轉單效應。此外，繼中芯事件之後，中國 DRAM 業者也得提防是否成為美方的下一個目標，或許部分台廠又有意外之財可圖。

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