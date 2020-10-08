台積電攜聯家軍火力全開 台股漲140點收最高12887點 周線連2紅

美股周三全面收漲，帶動今 (8) 日台北股匯走揚，台股在台積電領軍下，站回 12800 點之上，聯電、聯發科、大立光火力全開，終場前買盤持續湧入，帶動指數收最高 12887.19 點，上漲 140.82 點，成交值放大至 2087.13 億元，周線連 2 紅，累計本周上漲 371.58 點。

晶圓雙雄持續獲法人青睞，台積電今日扮演領頭羊，帶領大盤走堅，終場勁揚 2.2%，收在 453 元，市值升至 11.74 兆元；聯電 ADR 周三飆漲逾 7%，帶動今日股價走強，一舉衝破 30 元大關，終場逼近漲停，收 32.2 元，創下 16 年半新高，成交也爆出逾 64 萬張巨量。

其他權值股方面，IC 設計指標股聯發科今日同步開高走高，終場漲 3.5%，收在 670 元；股王大立光擺脫 9 月營收不如預期的陰霾，今日股價回神強彈約 5%，來到 3380 元；日月光投控、台達電、華碩等也都表現強勢；金融股及部分傳產則相對弱勢，包括國泰金、和泰車、巨大等均震盪走跌。

高價股以祥碩最為強勁，一度衝上 1615 元，但隨著部分調節賣壓出籠，終場漲幅收斂至 3%；信驊及譜瑞 - KY 也有 3% 的漲幅；股后矽力 - KY 面臨漲多壓力，終場上漲 1.2% 作收；其他高價股包括鈊象、昇佳、緯穎、玉晶光等也都表現不俗。

在 5G、AIoT 趨勢帶動下，ABF 載板需求持續看旺，欣興大漲逾 7%，南電、景碩、健鼎漲勢也相當強勁。被動元件今日獲得資金進駐，國巨及華新科 9 月繳出營收亮眼，股價漲逾 1%；禾伸堂、大毅、聚鼎也在盤面上表現。