〈金管會立院備詢〉黃天牧：任何地緣政治都會影響台股 金管會有做好準備

多位立委關切兩岸關係緊張議題，立委曾銘宗今 (8) 日質詢時：「假設兩岸開打，影響金融市場，金管會是否有 18 套劇本應變？」對此，金管會主委表示，任何地緣政治都會影響金融市場，政府單位每年都有操演，金管會也有做好準備。

曾銘宗也關心，最近兩岸金融交流是否限縮？黃天牧說，目前正常交流、接觸都有，沒有限縮，包括金控去大陸設消金公司都是開放的，大陸市場雖有風險，但仍是可獲利的市場。

共機近日頻擾台，中共聲稱兩岸不存在海峽中線，引發多位立委關切兩岸關係日益緊張的議題，立委賴士葆今天於立法院財委會質詢時問黃天牧，是否覺得現在兩岸非常緊張？黃天牧表示，是有一些事件讓大家去警惕，但自己不是國防專家，沒有特別的訊息。

賴士葆進一步表示，兩岸關係緊張，會不會影響金融市場？黃天牧表示，任何地緣政治問題都會影響金融市場，都會影響金融市場。

曾銘宗也指出，假設兩岸若打仗，到時候金融交流與相關業務暫停了，通匯也一定會因為兩邊打仗停止，金管會如何因應？金管會是否有 18 套劇本應變？

黃天牧表示，台股是淺碟市場，任何地緣政治都會影響金融市場，不只兩岸而是整體地緣政治，都有納入思考，政府單位每年有做操演，金管會也會做好準備，但相關規劃細節不方便透露。