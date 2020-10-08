全球高收益債券 現在買合適嗎？

低利時代，許多人都擔心錢放定存，錢會越變越小。但近期市場震盪起伏，投資股市的漲跌幅也讓許多人吃不消。若想兼顧較高配息與投資報酬潛力，波動幅度小於股市的全球高收益債券會是好的選擇嗎？這個時間點進場投資全球高收益債券，合適嗎？

1. 投資全高收，危機入市最有利

受到新冠肺炎疫情影響，從今年 2 月以來經濟已經陷入衰退 7 個月，時至今日還有許多國家仍受到封鎖禁令影響，未全面恢復經濟活動。然而，這種時候卻是投資全球高收益債券最好的時機，從下圖可以看到過去如果在經濟進入衰退期時投資全球高收益債券，報酬率都相當亮眼。平均在衰退期投資全球高收益債券三年的年化報酬率是 17.9%，而非經濟衰退期為 8.1%。

2. 利差高點回落，相比疫前仍有空間

在低利時代，無風險利率再下降的空間有限，風險性債券利差是否能近一步收斂至關重要。雖然全球高收益債券利差已經從今年高點拉回至 541 個基點，但是相較於疫前的水準仍約有 100 個基點左右的空間，現在的水位僅是近一年的平均水準，如果經濟恢復沒有受到阻礙，按照過去歷史經驗，一年均線將不會是低點。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2020/9/30。指數採美銀美林全球高收益債券指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 各國景氣接棒復甦，全球高收益債最易受惠

在後疫情時代，成熟、新興市場在復甦的路上輪番上陣，疫情較早爆發的新興市場驚奇指數最快翻正，在後續救市措施出爐後，換成熟市場快速反彈。而在九月底時，重振的全球需求又替新興市場帶來第二輪復甦，形成一個良性循環。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2020/10/5。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

在各類債券種類當中，全球高收益債券與景氣連動性最高，代表投資此類資產較能參與景氣復甦。儘管今年各大公司營收狀況大多不如預期，但全球高收益債券公司過去一年的淨獲利率仍有 10.10%（指數採美銀美林全球高收益債券，2020/9/30），而預估未來一年會成長至 11.50%。回測過去 23 年，投資全球高收益債券的三年年化報酬有約 6.9%，但波動僅有 5.7%（指數採美銀美林全球高收益債券，1997/12/31 – 2020/9/30），提供低波動介入市場的機會。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料期間 2017/9/30 - 2020/9/30。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

時局不明、聯準會護航，投資全球高收益正是時候

儘管市場仍面臨許多不確定性，如疫苗研發進度、美國總統大選等，然而這種時候卻是投資的好時機。按照過去經驗，危機入市投資全球高收益債券，可以帶來比太平盛世時更好的潛在報酬。而且，聯準會再三聲明未來很長一段時間將維持低利率，更凸顯目前全球高收益債券高到期殖利率的價值，再加上利差仍有空間進一步收斂，在全球景氣輪番復甦的背景下，為全球高收益債券上漲提供助益。

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本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

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