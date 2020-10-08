國銀疫情紓困貸款突破2兆元 金管會獎勵方案延長至年底

今 (2020) 年受疫情衝擊，金管會鼓勵國銀紓困，截至 9 月底，本國銀行配合各部會紓困振興及自辦案件已核准 120 萬 3481 件，已核准額度為新臺幣 2 兆 2952 億元，金管會今 (8) 日表示，考量國外疫情仍持續蔓延，因此「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款」的第二期方案延長至年底。

據金管會統計，截至 9 月底，本國銀行配合各部會紓困振興及自辦案件已核准 120 萬 3481 件，已核准額度為新臺幣 2 兆 2952 億元，其中，件數核准比率 88%、金額核准比率 95%。

金管會表示，原方案第二期實施期間只暫定至 9 月 30 日截止，考量國外新冠肺炎疫情仍有持續蔓延趨勢，政府又正在規劃紓困 3.0，企業及民眾仍有紓困與振興的需求，因此決議將對國銀的獎勵方案延期到年底，希望延續鼓勵效果，可挹注更多資金來協助企業及民眾。

金管會進一步指出，考量第一期評比計算起迄日期為 3 月 1 日至 6 月 30 日止，為求公允計算，明定第二期評比計算改為自 7 月 1 日至 12 月 31 日為止，第一期數據不予計入評比。

此外，配合財團法人海外信用保證基金訂定「辦理 COVID-19 專案貸款信用保證要點」，因此新增紓困辦理單位，以鼓勵銀行運用該信用保證對海外僑臺商辦理紓困。