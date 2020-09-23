北富銀挺政府紓困達470億元 簽署全台首張文創產業青創貸款MOU

富邦金 (2881-TW) 旗下台北富邦銀行力挺政府紓困政策，至今已經提供總額達新台幣 470 億元的紓困貸款，今 (23) 日進一步受邀擔任文化部首批貸款承辦金融機構，更率先宣布與文策院合作簽署全台首張文創產業青創貸款合作備忘錄 (MOU)，力挺青年創業。

北富銀總經理程耀輝表示，北富銀支持政府政策向來不遺餘力，以紓困貸款為例，自開辦以來已為超過 3,8 萬位客戶提供總額達新台幣 470 億元的紓困貸款，目前動撥金額超過 7 成。而這次，北富銀更將全力配合此次青創貸款專案，開發 AI 速審系統，提供便捷的申辦服務。

行政院 8/1 起推出總規模達 600 億元的青年創業啟動金貸款方案，其中，100 億元額度將由文化部執行、文化內容策進院協助受理及輔導。文化部今日正式公佈申貸辦法，表示將提供創業者上限 1.42% 的優惠利率、並給予 5 年全額利息補貼，而台北富邦銀行除了受邀擔任文化部首批貸款承辦金融機構，更與文策院合作簽署全台首張文創產業青創貸款合作備忘錄 (MOU)，將把專利 AI 技術運用於貸款徵審上，結合文創產業特質開發速審機制，最快 3 天即可完成徵審，為台灣文創業催生新生力軍。

北富銀分析，今年以來受疫情影響，不少產業因規模收縮而釋出大量人才，同時防疫所造就的新生活型態也為文創及內容經濟帶來相當大的新商機，對於有志創業的年輕人來說正是切入市場的機會點。

對於有意創業的青年，北富銀提醒，如果想申請青創貸款，除了要留意自身及企業過往的信用狀況，配偶的信用及債務狀況也是評估項目之一，同時還應針對企業經營準備完整的經營規劃，加強應收帳款及存貨管理以避免資金積壓、申貸時提出明確資金用途，並避免以短期資金支應中長期支出如購置廠房設備等，都有助於提高申貸成功率。