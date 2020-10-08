客戶下單信心升溫 神基董座：Q4可望成長

強固型電腦大廠神基 (3005-TW) 董事長黃明漢今 (8) 日認為，10 月雖然還是有部分缺料影響，但複合材料需求持穩、強固型及車用狀況回溫，營收可望持平 9 月，11 月客戶下單信心升溫、積極，將反映在營收成長，12 月也不淡，第四季整體優於第三季。

神基 9 月營收 24.44 億元，月增 6.8%、年增 0.1%；第三季營收 70.88 億元，上季減 4.2%、年減 1.7%；累計前 9 月營收 200.85 億元，年增 0.8%。黃明漢認為，前三季營收符合預期。

展望第四季，黃明漢分析，雖然業界氛圍還是擔憂零組件缺料問題，但目前普遍認為， 11 月狀況會稍微好一點，客戶下單也比較積極、有信心，以應用來看，教育用筆電需求，帶動複合材料出貨，車用也隨中國車市持續回溫。

至於神基自有強固型電腦則未受到缺料影響，黃明漢透露，疫情爆發後，就加強零組件備貨，庫存由原先 2-3 個月，到現在拉高至 6 個月的水準。

不過，黃明漢坦言，12 月目前還是沒那麼明朗，要觀察強固型電腦訂單再次遞延的情況，但不會像是過往一樣顯著回落，營運不看淡，整體第四季也將優於第三季。

以神基三大應用全年表現來看，法人認為，複合材料上看雙位數成長、強固型電腦有機會個位數成長，車用則受疫情衝擊，衰退 15-20%。

神基在市值前三百大上市企業中績效傑出，黃明漢也獲《哈佛商業評論》(Harvard Business Review) 評為全台 100 強執行長 (CEO)，並在今日完成授獎儀式。