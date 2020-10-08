降息、投資收益縮水 三公股金控Q3獲利同步衰退

受降息與資本市場震盪影響，拖累公股金控獲利持續衰退，包括兆豐金 (2886-TW) 與第一金 (2892-TW)、合庫金 (5880-TW) 前 9 月稅後純益都較去年同期衰退，其中以兆豐金年減逾 2 成，衰退幅度較大。

兆豐金 9 月稅後純益 18.85 億元、月減 28.1%；累計前 9 月稅後純益 189.5 億元、年減 23.2%，累計每股稅後純益 (EPS)1.39 元。

兆豐金表示，9 月獲利持續衰退，主因降息導致利息收益減少，今年以來光是利息收益就比去年同期少了 34 億元，合計不含利息等其他淨收益累計較去年減少 16 億元。

第一金 9 月稅後純益 11.01 億元，較前月大減 27%，累計前 9 月稅後純益 133.77 億元、年減 13%，累計每股稅後純益 (EPS)1.04 元。

第一金表示，核心子公司一銀淨利息與手續費同步成長，其中淨利息收益 24.85 億元、手續費收益 6.32 億元，分別較前月增加 3%、10.8%，但金融投資受資本市場波動影響，導致交易利得降至 3.4 億元、月減 57.9%。

合庫金單月稅後純益 12.48 億元，累計前 9 月稅後純益 123.86 億元，分別較去年同期減少逾 1 成。合庫金強調，9 月利息、手續費收益表現持平，提存呆帳也較前月減少，單月提存僅 3 億元，主要是金融市場波動，導致評價減損，導致獲利衰退。