〈威剛展望〉Q4業內外皆美 明年工控、電競占比大增

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 董事長陳立白今 (8) 日表示，第四季本業、業外表現都會不錯，可望優於第三季，明年毛利較佳的電競、工控兩大領域，營收占比將大幅成長，推升獲利表現。此外，威剛也將成立子公司推出電動三輪車，預計 11 月下旬發表。

展望本季，陳立白表示，近來 DRAM、NAND Flash 現貨價翻漲，目前價格走勢平穩，出貨量也同步增加，為因應客戶需求，10 月公司都處於加班狀態，預期 10 月前 DRAM 與 NAND 現貨價都將持穩，第四季營收可望持平或優於第三季。

陳立白認為，8 月是產品毛利低點，9 月起可望回升至 6、7 月水準，業外方面，由於避險得宜，加上處分信義區不動產收益入帳，第四季本業、業外表現都會不錯。

威剛已耕耘電競領域多年，陳立白表示，明年電競產品營收占比會較今年大幅成長，目標全年營收占比達 1 成、甚至超過 1 成，電競業務毛利表現也不錯。

除電競外，威剛明年另一大主要布局在工控領域，陳立白表示，2 年多前就積極佈局工控產品，明年下半年起占比可望達 5-10%，著眼日本、中國、東南亞與歐洲等市場，且工控平均毛利比電競更好，對明年、2022 年毛利挹注有很大的助益。

另一方面，威剛也將成立一家子公司，投入電動三輪車領域，瞄準送貨、外送等市場需求，包括貨運公司、外送業者都是潛在客戶，預計 11 月下旬發表產品。