經濟部通過十家中小企業擴大投資台灣44億元

經濟部投資台灣事務所今 (8) 日再通過投資台灣方案，包括台灣維順、世唯、三義化工、富山香堂、鐿豐環保、一丞冷凍、榮陞精密、詳盛、彰一興實業及成川鋼管等 10 家中小企業，擴大投資 44 億元，累計投資台灣三大方案已有 682 家企業，投資金額約 1 兆 1235 億元。

經濟部表示，鋼管製造商成川鋼管因既有廠房皆已滿載，將斥資近 8 億元在彰化花壇擴增橋頭廠與第六廠，導入智慧化機器設備、智能軟體，開發新技術及高附加價值鋼管產品。

台灣維順、鐿豐環保、一丞冷凍、榮陞精密工業將分別斥資 7 億元在台灣擴建新廠，其中，台灣維順工業為醫療及復健器材廠，旗下自有品牌 Heartway，推出電動代步車、電動輪椅、手動輪椅等產品，因應全球人口高齡化趨勢，將擴建新廠強化競爭力。

環氧氯丙烷製造商三義化學工業，為避免傳統原料受國際油價波動影響，持續使用替代原料精進甘油氯化生產工法，也計畫斥資 2 億元，在既有桃園蘆竹海湖廠房，導入氯氧化設備，強化產業競爭優勢，而薰香品牌富山香堂、自動化衛浴五金研發商彰一興實業同樣計畫投資 2 億元，在台灣擴建智慧工廠。

另一方面，不鏽鋼產品設計服務商詳盛企業、聚氨酯材料開發商世唯企業、也將分別斥資 1000 萬元、1 億元，在雲林斗六、雲林北港既有廠房，導入智慧化管理、智慧產線。