〈能源盤後〉颶風肆虐 墨西哥灣關閉9成原油產能 激勵油價漲逾3%

週四 (8 日) 交易，原油期貨價格收高，係因 Delta 颶風迫使墨西哥灣關閉 90% 以上的原油產能，另外據報導，沙烏地阿拉伯有意推遲 OPEC 增加產量的計畫。

此外，挪威的罷工事件也持續威脅著北海的原油生產工作。

安全和環境執法局 (BSEE) 估計，截至星期四下午，因應 Delta 颶風，墨西哥灣 91.53% 石油產能、61.82% 天然氣產能已經關閉。

與此同時，《華爾街日報》週四報導，沙國高階石油顧問透露，沙國正考慮推遲 OPEC 明年初到第一季底的增產計畫。他們稱，因為全球許多地區的新冠病例又增加，以及利比亞原油產量預計返回全球市場，這些因素促使他們重新思考增產計畫。

OPEC+ 先前已同意 5 月起減產 970 萬桶 / 日，到 8 月時減產規模縮降至 770 萬桶 / 日。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，「沙國不願意增產這點應可鞏固石油底部，眼見第二波新冠疫情帶來的不確定性，加上 OPEC + 才因減產和全球供應趨緊取得一些成功，何必改變方向呢？」

11 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.24 美元或 3.1%，收每桶 41.19 美元。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.35 美元或 3.2%，收每桶 43.34 美元。

由於挪威罷工行動擴大，恐挫傷挪威的產量，原油價格也因此獲得提振。德國商銀分析師 Carsten Fritsch 報告指出，「供應端的問題不該再被忽視。挪威的罷工事件現在也影響到該國最大的油田 Johan Sverdrup，其每日產能達 47 萬桶。」

Fritsch 提到，該營運商透露，如果這波 9 月 30 日發動的罷工行動在 10 月 14 日前還沒解決的話，恐怕必須停止生產工作。如果當地停止生產，所有受罷工影響的油田產能總計 94.1 萬桶 / 日。

Flynn 週四報告提到，市場擔心 Delta 颶風會帶來停電和水災，從而大規模破壞需求，但他認為，天氣預測似乎表明這場風暴弱於先前預測，因此「產量和需求可能都會比預期還要快速地回升。」

交易者也關注疫情相關的需求變化。

OPEC 週四發佈《全球石油展望》報告，提到這場疫情已導致能源產業「巨大」的財務損失，「但有跡象表明，在今年 4 月石油需求巨大萎縮 2300 萬桶 / 日後，市場已經在重新平衡。」

然而，市場要返回平衡和穩定「還有很長一段路要消化巨大的庫存。」

其他能源商品

11 月交割的汽油期貨價格上漲 2.6%，收每加侖 1.2316 美元。

11 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.7%，收每加侖 1.1923 美元。

11 月交割的天然氣期貨價格上升 2 美分或 0.8% ，收每百萬 Btu 2.627 美元。

OPEC 該報告指出，天然氣是 2019 年到 2045 年間「成長最快速的化石燃料。」全球的天然氣需求預計自 2019 年僅近 6700 萬桶 / 日等量石油上升到 2045 年 9100 萬桶 / 日等量石油。

EIA 週四發布報告，天然氣上週 (10/2 止) 庫存增加 750 億立方英呎。根據 S&P Global Platts 調查，受訪分析師平均預期當週庫存增加 710 億立方英呎。