油價樂漲！OPEC釋利多：最壞情況已經過去了

週四 (8 日) 石油輸出國組織 (OPEC) 稱，原油市場最壞情況已經過去，激勵油價早盤應聲漲逾 2%。

受利多消息影響，週四原油期貨早盤一度大漲逾 2%，截至台北時間週四 11 時 30 許，Brent 原油期貨價格上漲 1.86% 或 0.78 美元，暫報每桶 42.77 美元。

Brent 原油期貨價格 15 分鐘走勢圖 (圖片：investing)

11 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.85% 或 0.74 美元，至每桶 40.69 美元。

由於全球新冠疫情，今年油價和需求暴跌，OPEC 秘書長穆罕默德巴金多 (Mohammad Barkindo) 週四樂觀表示，石油市場的最壞情況已經過去。週四 OPEC 公布的年度報告《世界石油展望》指出，從長期來看，預計全球石油需求每日將增加近 1000 萬桶，2040 年預估將增至 1.093 億桶，到 2045 年將增至 1.091 億桶。2019 年的日產量為 9970 萬桶。

研究負責人 Ayed Aahtani 表示，目前全球石油庫存比 5 年均值高出 2.2 億桶，但無論如何，OPEC 希望進入 2020 年第四季，原油市場將會「非常健康。」

華爾街分析師指出，值得注意的是，油價上漲可能才剛剛開始，可能還有相當大且平穩的上漲空間，甚至衝高。

9 月中旬沙烏地阿拉伯能源部長阿卜杜勒阿齊茲 (Prince Abdulaziz bin Salman) 表示，OPEC + 將先發制人應對不斷下跌的油價，建議成員國採取進一步必要措施。

他曾明確暗示，隨著油價繼續下滑，沙國可能會改變生產政策的方向。

他上月還對賣空者發出警告：「我們永遠不會放任市場不管。我希望交易大廳的傢伙們盡可能地神經質。我要確保，任何在這個市場上賭博的人都經歷像地獄一樣的下場。」