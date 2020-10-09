美國會預算辦公室：今年度財政赤字達3.1兆美元 創二戰以來紀錄

美國國會預算辦公室 (CBO) 週四 (8 日) 發布最新數據顯示，2020 年美國財政年度總赤字高達 3.1 兆美元，相當於美國 GDP 的 15.2%，赤字規模高達去年水準的三倍，也是自二戰後最大的赤字規模。

CBO 週四公佈非官方的 2020 年度數據，總計財政赤字為 3.1 兆美元，相當於美國 GDP 的 15.2%，佔 GDP 比率已連 5 年上揚，今年更高於 2009 年金融海嘯後的近 10%。

CBO 表示，2020 財年政府支出約 6.6 兆美元，其中光是疫情紓困案中針對中小企業的「薪資保護計畫」就花了 5,780 億美元，且失業救濟在過去六個月內增加 4,430 億美元。

儘管紓困案推升支出在眾人預期中，但今年的支出仍令人咋舌，是 金融海嘯爆發後、2009 年度 1.4 兆美元赤字的兩倍。

政府收入下滑是導致赤字的另一主因。儘管社會保障和醫療保險工資稅上升 5%，但由於失業率飆升，所得稅收入減少近 16%、公司所得稅收入也下降 21%，導致今年收入下滑 440 億美元，至 3.4 兆美元。

值得注意的是，由於政府收入比預期高出 1230 億美元，而支出比先前的預測低約 560 億美元，CBO 最新預測的財政赤字因此比幾週前預測的少 1800 億美元。

CBO 在 8 月份發布一項 10 年支出預測，預估 10 月起的 2021 財政年度赤字將下降至 1.8 兆美元，未來十年內財政赤字將達到 13 兆美元，平均約佔 GDP 的 5%。

CBO 預算數據是根據美國財政部報告所計算的結果，通常與本月下旬財政部與白宮預算辦公室公布的報告相同。