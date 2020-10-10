HSBC：全球「勾型復甦」進入第二階段 經濟成長趨於平緩

滙豐全球資產管理公司 (HSBC Global) 周五 (9 日) 在每季展望報告中表示，全球經濟進入「勾型復甦」後半階段，經濟成長即將趨於平緩，第 4 季將出現遠離核心國家公債的投資再平衡現象。

類似 Nike 標誌的勾型復甦分為兩階段，先是強力反彈，之後趨於平坦。HSBC Global 首席策略師 Joseph Little 在報告中說，目前已經漸入第二個更平坦的階段，經濟復甦趨於溫和。

報告指出，行動數據顯示，經濟復甦在第 3 季減速，消費者支出之前的強勁力道也開始放緩，進一步的經濟復甦將更依賴服務業消費，但這部分依然受到保持社交距離的限制。

Little 說：「由於新冠病毒尚未遠離、異常高失業率和高儲蓄率，可以預見未來經濟將進入長期的低產出成長階段。」

HSBC 假設，未來 6 到 12 個月，全球經濟約以疫情爆發前的 90-95% 速度運作。

Little 建議投資人趕快適應這個新現實：市場將進入新一階段的盤整情境，聚焦在利差和收益。他將這個情況形容為「賺息度日」(coupon-clipping)，指投資人在債券到期前，收取債券支付的年利息 (即票面利率)，投報率最多就是如此。

政府債券是過去數十年來最佳投資類別，提供正回報，且與股市關聯性為負。

但 Little 表示，低殖利率以及利率之外的總經政策轉變，將引發資產配置「巨大的再平衡」，投資人將遠離核心國家主權債券。

他建議，投資人若想提升投資組合的靈活性，可以投資抗通膨債券和黃金。雖然近年以低 Beta 值股票、短天期及適度波動性的策略，投報率一直不太理想，但鑒於未來公債報酬不佳，流動性替代資產反而受到青睞。

Beta 值衡量某資產相對於投資組合的波動性或系統性風險。