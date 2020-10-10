美參議員籲美國延緩螞蟻集團IPO 批華爾街行為可恥

曾成功敦促美國調查中國企業的共和黨參議員 Marco Rubio 週五 (10 日) 進一步呼籲，美國政府應考慮延緩螞蟻集團的首次公開上市 (IPO) 的計畫，並批評華爾街金融業推動 IPO 的行為令人可恥。

Rubio 在聲明中說：「華爾街策劃螞蟻集團在香港、上海證券交易所 IPO，等於獎勵中國共產黨公然鎮壓香港的自由和自治，此舉可恥。政府應該認真考慮延緩螞蟻集團 IPO 這個選項。」

此次螞蟻集團在香港、上海 IPO 計畫是由中金公司 (CICC)、花旗集團 (C-US)、高盛 (GS-US)、摩根大通 (JPM-US) 以及摩根士丹利 (MS-US) 共同發起的，而瑞信則負責全球聯合協調的工作。

目前尚未清楚美國可以透過何種方式延緩螞蟻集團的上市計畫，不過，Rubio 的言論顯示目前在美國國會、政府內部以及其他地方，中國強硬派不斷向川普施壓，要求川普應在本月螞蟻集團上市前實行制裁。

反對上市派認為，這筆價值高達 300 億美元的 IPO 可能會讓數十名美國投資者面臨欺詐風險，或使中國有管道取得美國民眾的銀行資料。

共和黨眾議員 Jim Banks 在被問及美國是否應採取行動時表示，線上數位支付系統有充分根據可能涉及國家安全問題，美國應採取行動，盡快保護美國用戶的財務數據。

螞蟻集團拒絕對 Rubio 的言論發表評論，僅表示螞蟻金服主要業務以中國為主，對中國市場成長前景感到期待。

Rubio 是第一個公開呼籲美國國家安全會議 (NSC) 應針對中國社交軟體 TikTok (抖音) 進行調查的議員，NSC 展開調查後，最終遭川普下令禁止，目前該禁令遭美國法院暫緩執行，因此尚未生效，川普政府已經提起上訴。

螞蟻集團是中國行動支付的先驅，透過軟體提供貸款、支付、保險和資產管理服務，目前阿里巴巴集團掌握 33% 股份，旗下的支付寶主要服務人民幣帳戶的中國公民，至於在美國的大多數業務僅限於中國旅客消費，以及美國與中國企業間付款所用。