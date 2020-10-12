台新金控連三年 摘亞洲最佳企業雇主大獎

由國際人力資源知名雜誌 HR ASIA Magazine 所舉辦的的「2020 亞洲最佳企業雇主獎」，是亞太區人力資源管理領域最具權威指標性的獎項之一，本 (10) 月 8 日公佈得獎名單，台新金控持續在人力資源發展積極投入，連續第三年獲此殊榮，足見台新金控致力於實踐卓越工作環境以促進員工敬業度承諾的努力深獲國際肯定。

台新金控人力資源處資深副總經理張南星表示，台新金控向來著重創造與員工共同成長的工作環境，重視每個員工的心聲，定期舉辦員工意見調查、機動性深入探訪各個階層，了解員工對各項管理措施的反饋，以掌握徵才、留才之關鍵，快速打造具體行動計畫。值得一提的是，人才培育持續的堅持，台新金鼓勵員工海內外以及跨單位之學習計畫，因應國際化及數位化趨勢；並打造人力資源發展平台整合外部資源，讓員工透過手機、電腦完成訓練，全面強化多元自主的培訓機制。而在員工福利促進方面，則每年透過市場薪資調查，以國內外高績效金融機構為標竿，提供公平且具激勵性的薪酬制度，更主動提供員工優於法令的 60 天全薪產假、6 天全薪陪產假，讓薪酬具備市場競爭力，福利更臻完善。此外，台新金控也重視員工生活與工作平衡，發展多項福利與豐富的家庭活動，期許陪伴員工走過人生各個重要階段。

台新金控也屢獲國內各項人力資源獎項殊榮，因長期重視員工職涯發展與培育計畫，拓增員工多元專業學習、探索未來疆界與體驗新科技等發展，獲得台灣企業永續學院頒發人才發展獎肯定；此外，也提供友善實習環境與輔導措施，推廣體驗實習協助青年職涯發展，榮獲台北市政府頒發第三屆菁業獎肯定，並且在員工健康管理領域，主動評估員工健康需求及進行各項健康促進作為，榮獲康健雜誌頒發 CHR 健康企業公民肯定。

台新金控致力運用多重溝通管道、學習資源與福利制度，協助每位員工與公司共同成長。張南星強調，今 (2020) 年獲得多項海內外人力資源獎項殊榮，是給台新的最佳鼓勵，我們期許吸引更多優秀人才加入台新金控團隊，共同追求卓越，未來將持續秉持誠信、承諾、創新、合作的核心價值，並善盡企業社會責任，致力成為優質服務的金融機構，期望成為每位客戶與員工的智慧好夥伴。

