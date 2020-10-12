汎德永業掛牌上市飆漲逾6成 抽中一張現賺12萬元

進口車商汎德永業 (2247-TW) 今 (12) 日正式掛牌上市，承銷價每股 180 元，開盤直接衝上 300 元，抽中的投資人一張現賺 12 萬元，早盤股價在 290 元附近震盪，漲幅超過 60%，汎德永業 9 月合併營收衝上單月新高，隨著交車動能延續至明年，公司樂觀看，將有助進一步搶攻國內豪華車市占。

汎德永業 9 月合併營收 40.2 億元，月增 20.43%，年增 63.37%，刷新單月新高紀錄，，反映 9 月起新車大量到港交車的挹注，推升第三季合併營收 103.28 億元，年增 30.49%，也創單季新高；前三季合併營收 286.3 億元，年增率 20.56%。

汎德永業旗下 BMW 和 Porsche(保時捷) 產品線漸完整齊全，新車銷售力道強勁，其中 BMW 熱門 X 系列休旅車 (X1、X3、X4、X5、X6)、Porsche 休旅車 Cayenne Coupe 和 Macan 等接單維持高水位，隨著歐洲車廠全面復工，缺車疑慮可望消除，有助今年底、明年初新一波交車熱潮。

展望後市，汎德永業認為，從 9 月車市來看，進口車市占 50.1%，超越國產車市，消費者對進口車需求與喜好持續成長，汎德永業成主要受惠者，旗下三大品牌的多款車種涵蓋廣泛客層，包括 BMW 主力 5 系列房車、6 系列 Gran Turismo、全新 4 系列 Coupe 等，而 MINI 有主力車款 Countryman 改款，Porsche 則推出全新世代 911 Turbo S、首款純電跑車 Taycan 等，於年底前均將陸續推出新車改款上市。