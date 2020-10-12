資金狂潮未歇 台幣飆升逾3角 升逾1%成最強非美貨幣

資金匯入洪流擋不住，台幣今 (12) 日早盤再度狂飆超過 3 角，最高來到 28.64 元，續寫 2011 年 7 月以來新高價，法人認為，台幣盤中升值超過 1%，與其他主要亞幣脫鉤，預料台灣央行將持續進場穩定匯價，不過，以近來台幣持續衝高的趨勢來看，匯率將持續朝彭淮南防線 28.5 元防線靠攏。

台幣今以 28.9 元、升值 6.6 分開出後，隨即連續升破 28.9、28.8 甚至是 28.7 元關卡，最高來到 28.64 元，升值多達 3.26 角，升幅超過 1%。

台灣央行總裁楊金龍日前已強調，台幣並非獨強，央行外匯局長顏輝煌也指出，台幣 9 月雖升值 1.3%，但韓元升幅更大達 1.56%，人民幣也升值 0.63%，因此，在今日台幣處在獨強的狀態下，法人認為，不排除央行將持續加大穩定匯率的力道。

盤中台幣升值超過 1%，成為最強非美貨幣，反觀韓元和人民幣均貶值超過 0.4%，泰銖貶近 0.2%，星元貶 0.1%，日圓處在平盤左右。

顏輝煌表示，資金若大量進出，央行為維持外匯市場秩序就會進場，不過，他也直言， 美元下跌，自然造成台幣會上漲，這是供需的問題；法人解讀，此暗示台幣需求強勁之際，台幣持續走升的趨勢難以扭轉。