〈ESG狂潮〉疫情效應 ESG基金今年規模大躍進223%

受到新冠疫情衝擊，全球金融市場劇烈震盪，國際投資趨勢愈來愈看重企業永續經營，ESG 投資趨勢一時之間風靡全球。今 (2020) 年 ESG 主題基金 (含 ETF) 一成立就強力吸金，據投信投顧公會資料顯示，自今 (2020) 年以來截至 10 月 8 日止，累計 ESG 主題基金 (含 ETF) 成立規模共達新台幣 262.11 億元，較 2019 年增加 181.01 億元，成長 223%。

聯邦 2023 年到期全球 ESG 優質債券基金預定經理人余政民指出，今年來全球面臨新冠肺炎、中美貿易戰等一連串利空衝擊，未來可能的風險來源涵蓋美國總統大選、產業復甦前景未明等影響，短期內金融市場將隨之起伏動盪，正因為現階段市場波動風險因素較多的情形下，「ESG 主題基金」成為後疫情時代下的穩健選擇。

根據金管會資料，僅短短一年，ESG 主題基金申報核准的檔數已從 2019 年的 2 檔上升至 10 檔，顯見在當今充滿變數的環境下，相對穩健的 ESG 主題商品更受投資人青睞，成為投資先鋒。

ESG 是環境 (Environmental)、社會責任 (Social)、公司治理 (Governance) 的縮寫，成為全球熱門關鍵字。余政民指出，近年來各國跟著聯合國的步伐，ESG 已在世界各國迅速發展。舉例而言，美國第一大公共退休基金－加州公務員退休基金，已將 ESG 考量因素融入投資流程；日本退休基金也採用富時編製的 ESG 指數，2018 年日本養老金公積金投資決策 100％納入 ESG 因子，其掌管的資產規模大約 160 兆日圓；挪威主權財富基金亦將 ESG 納入其投資要素中，當企業違反 ESG 的概念，就列為投資黑名單。

余政民表示，ESG 投資之所以那麼火熱，是由於「ESG 主題基金」嚴格篩選標的，只有符合 ESG 指數發行人或保證人之標的才會被納入投資組合配置，在當前市況未穩的情形下，更能藉此控管風險波動、穩定投資收益，讓投資人在動盪不安的金融市場中，多一項避震利器。