電池瑕疵造成多起火燒車 現代召回海外5萬多輛Kona EV

根據南韓《中央日報》日文電子版週一 (12 日) 報導，現代汽車 (005380-KR) 宣布召回海外市場的 5 萬多輛「Kona EV」電動車，原因在於同車款在南韓國內發生多起火災事故。而在各國當局採取行政措施之前，現代汽車決定早一步進行因應。

根據南韓現代汽車說法，這次召回對象包含 2017 年 9 月至 2020 年 3 月所生產的 Kona EV。其中北美市場有 1 萬 1137 輛，歐洲市場有 3 萬 7366 輛，中國、印度等其他地域有 3 千輛。

今年 3 月之後生產的 Kona EV，由於電池管理系統 (BMS) 已進行了 1 次更新 (Update)，因此不在這次的召回行列。

現代汽車股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

今年 1 至 8 月期間，現代的 Kona EV 於全球市場賣出 3 萬 1909 輛，是這段期間第 3 暢銷的電動車。僅次於特斯拉 (TSLA-US)Model 3 的 19 萬 6106 輛，以及雷諾 Zoe 的 5 萬 2835 輛。

Kona EV 於 2017 年開始銷售，截至 2020 年上半年止在南韓之外的海外市場共賣出 7 萬 7748 輛，其中有 7 成都在這次召回名單。若加入南韓國內的召回對象 2 萬 5564 輛，合計數量達到約 7.7 萬輛。

Kona EV 在南韓以外國家所發生的火災意外，於 2019 年 7 月及 9 月，分別在加拿大及奧地利發生。雖然在美國還沒有類似的意外發生，不過現代汽車也已經向美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 提出了召回報告。

特斯拉的 Model S 及 Model X、福斯 (VOW3-DE) 的 e-Golf，以及通用 (GM-US) 的 Bolt 電動車都曾經發生火災意外，不過都沒有車商主動召回的紀錄。有進行召回的車廠，也都是在當局政府命令下實施。

南韓國土交通部在針對 Kona EV 火災意外進行調查後，發現是電池製程上的瑕疵。他們認為電池陽極與陰極之間的隔離膜發生損傷，有發生短路的可能。

不過負責電池生產的南韓 LG 化學 (051910-KR) 則提出反駁，表示「正確的原因尚未作出確認。無法歸咎是電池問題。」