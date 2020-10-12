防疫商品需求延續 大樹、杏一Q3營收創新猷 全年獲利看增

醫療連鎖通路商杏一 (4175-TW)、大樹 (6469-TW)，受惠振興券加持、防疫商品需求持續，杏一第 3 季營收 15 億元，季增 8.77%、年增 12.44%；大樹單季營收 22.49 億元，季增 13.13%、年增 31.6%，均創新猷，法人看好，全年獲利同步看增。

杏一 9 月營收 5.17 億元，月增 3.36%、年增 15.17%；前 9 月營收 43.19 億元，年增 12.03%。

杏一表示，院外型門市開始擺脫疫情影響，業績逐漸回穩，加上旗下電商平台經過系統優化，已建立穩固客群，9 月電商平台營收年增 17.07%、前 9 月營收年增 37.16%，帶動整體營運成長。

展望後市，法人認為，隨著中國疫情趨緩，門市營運逐步回升，兩岸展店數量維持每年 10% 成長，若疫情獲得控制，今年每股純益可望維持 4 元水準。

大樹 9 月營收 7.47 億元，月減 0.75%、年增 29.86%；前 9 月營收 62.51 億元，年增 30.74%。

大樹表示，由於第 4 季為流感季節高峰，也是感冒藥品銷售旺季，不過今年疫情蔓延，民眾衛生習慣提升，導致感冒藥品銷售量下滑，其中，口服與外用感冒藥品，今年整體營收比重下滑 1%，壓抑營運表現，法人估，本季獲利將與去年同期持平。

展店數方面，大樹截至 9 月底，全台約有 179 間門市，已目前在手簽約數來看，年底將超過 190 家，大樹表示，全台近 200 家門市，為各門市互不競爭的狀況，因此，明年展店速度會放緩，預計未來會透過整併方式，打造不同門門市類型。