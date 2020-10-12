建大自行車胎訂單滿到明年下半年 產能將擴增4至5成

輪胎廠建大 (2106-TW) 總裁楊銀明指出，自行車胎需求暢旺，被客戶訂單追著跑，訂單一路滿到明年下半年，目前也持續擴產自行車胎產能，預計明年中，產能將較今年擴增 4 至 5 成。

楊銀明表示，今年以來，疫情帶動自行車需求大增，自行車胎被客戶訂單追著跑，訂單一路滿到明年下半年，以前從未出現過這種現象。

楊銀明指出，美國今年 7 月自行車進口量成長 36%，而進口總值成長 26%，意味平價車款是需求大宗，量成長很多，平均單價下降，但無論普通或高級自行車，都需要車胎，也帶動自行車胎平均售價調漲 3 至 5%。

除了自行車需求強勁外，楊銀明表示，電動自行車也是另一大強勁動能，預期電動自行車需求也將持續看漲，在自行車、電動自行車需求雙頭並進下，將持續推升營運成長。

目前建大自行車胎日產能約 20 萬條，最大產能在深圳，但由於深圳舊廠將進行資產開發，現有產能將移轉至印尼廠區，明年自行車胎產能可望較今年擴增 4 至 5 成，預計明年中旬到位。

楊銀明也透露，受惠自行車需求暢旺，印尼廠 7、8 月已損平，越南廠單月獲利也大幅成長，由過去的 6000 萬元，攀升至 1、2 億元。