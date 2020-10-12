【安聯投信】風險情緒謹慎樂觀 亞、歐及新興股市受青睞

蘋果 iPhone 發表會在即，加上美國總統川普對紓困方案態度轉為正面，市場情緒較前一周回穩。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周全球除美國與歐非中都地區股市面臨資金淨流出外，其餘包括亞洲不含日本、拉美、以開發歐洲及全球新興市場等地股市皆迎來資金淨流入。

安聯投信表示，美國總統川普在確診病住院後三天重新出院，並對與民主黨僵持不下的財政政策態度轉為正面，甚至表示願意支持更大規模的紓困法案，加上蘋果將於 12 日發表新機，政治及產業面的利多消息使風險情緒出現回穩，過去一周美股主要指數多有正面表現，包括道瓊、標普及那斯達克單周皆繳出有 3-4% 漲幅，市場情緒謹慎樂觀。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶表示， 受到近期包括美國總統大選辯論、川普確診等多方雜音干擾，美股近來續出現波動；根據過往經驗，美國總統大選前的一兩個月內往往皆為市場震盪較明顯時期，不過在開票結果底定、不確定性消逝後，長期以來數據皆顯示美股在大選過後到年底間，走高的機率遠大於下跌。

從基本面來看，謝佳伶表示，首先在總經部分，根據美國聯準會預估，今年美國 GDP 成長率應為 - 3.7%，但明年可望跳升至 4%，預估 2021 年美國整體經濟將呈現復甦趨勢。其次觀察驅動股市成長的重要動力－企業獲利方面，根據調研機構 FactSet 資料指出，美股標普企業於 2021 年獲利有望自今年的負值轉正為兩成以上的成長，加上政策面短期間內應會維持的寬鬆貨幣政策帶來的充沛資金等，皆有望成為包括美股在內等風險資產後市的支撐力量。

謝佳伶指出，分析美股今年以來表現，可發現以科技股為首的成長股表現明顯優於價值股；舉例來說，自年初至 9 月底止，以成長股為主的羅素 1000 成長指數漲幅已超過兩成，幅度甚至優於標普 500 指數同期間表現， 若在上述基本面條件逐漸改善及政策、資金面的支撐下，後市表現空間可期，值得投資人納入投資組合，成為驅動整體資產成長的主要動能。

在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，在營收數據及蘋果新機即將發表等正面消息激勵下，台股上周表現正面，並在外資買超挹注下量價同步成長。廖哲宏指出，今年因受到疫情與貿易禁令等因素影響，加上市場需求仍未走弱，許多科技應用零件如晶圓代工、面板、驅動 IC 封測、驅動 IC、Power IC、功率元件等至今仍呈缺貨漲價狀態，第四季有望淡季不淡。

從基本面來看，廖哲宏指出，由於今年企業獲利受到疫情衝擊基期相對較低，明年在經濟逐步復甦下有望出現兩位數成長，加上美中衝突及貿易禁令雖然帶來影響，但許多台廠則因競爭力強反而有望獲得更多機會，故台股雖然近期走勢震盪但整體基礎仍穩固，仍可正面看待。

展望後市，廖哲宏表示， 未來建議持續觀察美國總統大選、美中衝突發展及美國對中企貿易禁令可能帶來的影響；在題材面則建議可留意 AI、雲端、車用電子、高速傳輸等族群，並在出現健康整理及修正時布局具基本面、題材面的強勢股，參與市場情緒轉佳後的成長。

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