【安聯投信】市場情緒回穩 風險債券重拾動能

美國總統川普向民主黨國會釋出對於性紓困方案正面訊息，市場對於紓困方案態度略轉樂觀，風險性債券獲資金青睞。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周三大債市皆迎來資金淨流入，其中高收益債由前一周的淨流出狀態轉為淨流入約 44 億美元，呼應略為轉佳的市場情緒。

安聯投信指出，隨著美國總統川普迅速出院，並改變原本對紓困法案談判的強硬態度，表示願意支持較原提出方案規模更大的版本， 加上首次申請失業救濟金人數連二周下降、石油輸出國組織（OPEC）對原油市場釋出正面訊息，風險性債券如高收益債券及新興市場債流入資金皆由負轉正，重拾動能。

安聯美國短年期高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人謝佳伶表示，隨著時序進入美國總統大選倒數一個月內，根據過去經驗指出，此時市場波動往往可能較大，其中又以風險性資產較為明顯。然而對於許多投資人來說，政府公債雖表現相較股市穩定，但在今年以來避險資金大量流入以及政府降息政策下，公債殖利率已較往年為低，難以滿足投資人對收益的需求。

謝佳伶指出，綜觀各式債券資產，截至 10 月初止，公債中的指標－美國 10 年期公債殖利率已跌破 1% 水準並在 0.6-0.7% 間震盪；在投資級債方面，目前美林美國投資級債指數的值利率約為 2.1%，且平均存續期普遍偏長（8 年左右）。此外，對上述長天期避險債券來說，若在到期日前市場情緒因難以預料之因素或消息出現而出現大幅度變化，其價格也可能連帶出現明顯波動，投資人不可不防。

謝佳伶表示，在收益難尋且市場震盪的此刻，若可選擇經濟基本面在全球市場中相對穩健、有政府紓困及購債政策支撐的美國優質企業所發高收益債，便有望獲得明顯優於傳統避險債券的息收；此時若進一步選擇存續期較短（2 年左右）的短年期高收益債，更可望降低相對於長天期債券在到期前可能遇到因市場利率及風險情緒改變所帶來的價格變動，進而獲得較佳的風險調整後報酬（risk-adjusted return），為在經濟後周期、不確定性未除前題下的投資優選之一。

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